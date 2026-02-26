我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成真火舞團《焰島之光》3月8日下午5時於勝利星村構公園免費觀賞。（圖／屏東縣府提供）

▲風神寶寶演出，廣受好評的屏東燈節，縣府特別加碼推出親子戲劇演出。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府結合2026屏東燈節與上半年表演藝術盛事「春風調戲藝術節」，從燈區展演到劇場演出，打造跨季節、跨場域的文化饗宴，邀請民眾走進南國，在光影與藝術交織中感受城市魅力。自1月23日點燈以來廣受好評的屏東燈節，縣府特別加碼推出親子戲劇演出，邀請深受家庭喜愛的風神寶寶兒童劇團，於3月1日晚間6點在屏東縣民公園台糖街圓環演出經典劇碼《火焰山》。劇團成立於2012年，是國內首個以傳統戲劇結合本土文化說故事的兒童劇團，此次演出改編自《西遊記》，融合歌仔戲元素與現代劇場手法，透過角色冒險歷程傳遞勇氣、責任與自我肯定的價值，並設計互動橋段，讓大小朋友沉浸在璀璨燈海與戲劇想像之中，創造溫馨難忘的親子時光。屏東燈節將持續亮燈至3月8日，陪伴民眾歡度元宵。緊接登場的「2026春風調戲藝術節」則自3月至6月推出十餘檔節目，以「風起．光亮」為主題，透過舞蹈、音樂與戲劇回應生命流動與情感轉折，呈現人與自然、人與信仰之間的深層連結。活動除劇場演出外，也精選文化地景推出免費戶外環境劇場，包括即將成真火舞團《焰島之光》、優尼克當代馬戲團《遺構間的祝福》於勝利星村遺構公園演出；許程崴製作舞團《上造》及何曉玫MEIMAGE舞團《默島進行曲》將於屏東縣王船文化館展演；B.DANCE丞舞製作團隊《浮花》則在恆春古城城牆前舞出生命詩意，展現環境劇場的獨特魅力。劇場節目同樣精彩可期，包含日本The Worthless樂團繪本音樂會、印度Voctronica人聲樂團演出，以及台灣團隊種子舞團《低著的世界》、風神寶寶兒童劇團《晴空小侍郎》、巴洛克獨奏家樂團《音畫．臺灣》講座音樂會與春河劇團《老闆～來碗陽春麵！》，將於屏東演藝廳、屏東藝術館及恆春文化中心劇場館接力登場，展現多元藝術風貌。縣府表示，透過燈節與藝術節接續推出，期盼讓藝術走入城市日常，從戶外空間到專業劇場，打造無邊界的文化體驗，邀請民眾把握春日時光，來屏東感受光影藝術與表演魅力交織的精彩旅程。