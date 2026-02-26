我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕定3月中旬訪美，可望會晤中央層級成員，外界質疑她為參選總統鋪路，先到美國「面試」。國民黨中常委、台中市議會國民黨團書記長李中認為，城市外交必要且有前例可循，盧秀燕無論到美國何處參訪，都可能被放大、認為是為前進中央做準備，但這樣的解釋太過狹隘，用特定框架限制訪美行程大可不必。李中是2024大選之前，第一位喊出支持盧秀燕問鼎總統大位的台中市議員，對於盧秀燕趕在3月底市議會定期會開議前訪美，被外界解讀是為2028赴美面試、與國民黨主席鄭麗文的訪中行別苗頭，他認為民主政治都是從基層開始，外界不必多做揣測。李中說，台灣與美國有許多姊妹市，城市外交是必要的，過去許多縣市長都曾安排類似訪美行程，若美方善意安排盧市長參訪，能多了解各城市是好事。對於綠營揣測盧秀燕訪美是為參選總統造勢，他認為「大可不必」。李中認為，盧秀燕無論到美國何處參訪，都可能被放大、看成是為前進中央做準備，但這樣的解釋太過狹隘。所有民主選舉都是基層選舉的一環，總統候選人也是民眾選出來的，候選人大家不必用特定框架去限制訪美行程。針對軍購部分，李中說，國民黨已提出立法院的軍購版本，目前美方開出的軍購是3500億美元，非中央提出的1兆2500億美元，國民黨支持有用的軍購，除了美方開出的部分，還可預留增長的空間，但絕非中央政府所提出、沒有內容的軍購書，中央提出空泛的空白支票，就是國民黨要嚴格審查的部分，相信盧市長對軍購的態度也是如此。