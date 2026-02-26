我是廣告 請繼續往下閱讀

家中育有1女兒的林女士：觀望同仁申請狀況

家中育有2女的王女士：只會造成歧視

家中育有1女的葉先生：影響不大、但恐有害群之馬

家中育有1男1女的林先生：北市府錢很多沒地方花？

家中育有2女的古先生：盼拆成上班晚半小時、下班早半小時

台北市長蔣萬安昨日宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪，同意減少勞工1小時工時，市府將補助8成薪資差額。育有3歲女兒的林女士認為，「這政策立意良善，也確實幫助我們很多，但身為勞工是否真的敢申請？敢跟公司要求早下班一小時？我打上一個問號，因為每家公司內部文化是否都能接受，會是個問題。」林女士指出，她擔心會衍伸出額外的問題，例如因為提早一小時下班，而影響考績、升遷、升薪，或是影響印象分數，「事情多到做不完，提早下班還會給同事帶來麻煩。」林女士建議，北市府邀集其他縣市一起推動這政策，將這政策普及全台，用群體改變勞資關係、改變台灣企業文化。林女士最後表示，儘管政策即將上路，但她會觀望公司同仁申請狀況，再決定要不要申請，「如果公司沒有很多同仁申請，儘管我很累，還是會硬撐下去」。家中育有一大班，一小一生女兒的王女士認為，該政策會讓一般人會覺得憑什麼、不公平，一般企業也不會好好安撫沒小孩員工，這樣只會造成對立。王女士直言，「以後台北市公司面試就會先篩選掉有小孩的父母吧。畢竟現在的沒小孩的人多少都有點厭童，並不會思考小孩對於未來社會的幫助，配套措施沒有跟上，只是讓有小孩的爸媽被歧視而已」。家中育有近2歲女兒的葉先生表示，「我自己的話，是不會考慮敢不敢的問題，今天有這個福利，真的有需要的人當然就使用，現在最主要的問題是企業公司的老闆願不願意配合政策（包含關於升遷、考績等等問題的處理），但這也無妨，只要勞資雙方能事先說清楚，雙方條件都能接受就成交。」至於同事感受問題，葉先生認為，是真的造成麻煩，還是只是同事覺得麻煩，這是兩件事情，「少上一小時有少上一小時的工作方式，問題終究都是回歸到老闆主管怎麼安排處理妥當，不讓其他人覺得自己吃虧。」葉先生直言，現實是，全台不到10萬的出生率，有些人還是生兩、三個的，還有些根本不用工作，整體來說影響其實也沒這麼大，「另外還有一個問題，有些人提早下班也不一定真的會去接小孩，可能提早下班逛街什麼的，這就真的讓人沒有好感了，可能會有人濫用成了害群之馬。」家中育有1幼稚園大班兒子、1小學3年級女兒的林先生狠酸，「看起來北市府可能真的錢很多沒地方花？畢竟該做的事情就得處理完，老闆才不會因為你要多接小孩就多點體諒。」家中育有小一、小三生女兒的古先生認為，這個政策出發點固然是好，若能提早一小時下班，接小孩不用再塞在車陣中，比較不用擔心塞車來不及接小朋友，也能有比較有充裕的時間準備小孩的課後點心。話鋒一轉，古先生表示，「這一小時的實施，不曉得能不能夠分成早上晚半小時進公司，下午早下班半小時？雖然家裡的小孩已經國小，7點半到校，不太會影響到上班，但若是幼兒園的爸媽，可能會比較需要比較彈性的縮短工時，這樣上下課都能緩解接送小孩的時間緊迫性。」