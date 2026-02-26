我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這床棉被不僅鎖住了肉排的熱度，更包裹著台灣早期社會最質樸的人情味，成為全台罕見的保溫奇景。（圖／業者提供）

▲圓光前身是冰菓店，陪著無數離鄉背井的工人和遊子。（圖／業者提供）

▲招牌肉排嚴選高成本的溫體豬肉，絕不用冷凍肉，再以傳承獨門秘方醃製。（圖／業者提供）

▲死忠顧客專程從桃園趕到頭份買便當，直呼難忘闆娘的家鄉味。（圖／業者提供）

▲魏鳳珠曾是早期公路局金馬、金龍中心客運上的嬌點。（圖／業者提供）

苗栗頭份舊車站旁，傳承一甲子的「圓光排肉餐盒」，是無數在地人與旅人共同的記憶，但卻鮮少人知道，其背後藏著一段從「最美車掌小姐」變身「熱氣廚娘」的動人故事。主角是老闆娘魏鳳珠，她當年曾是客運上最亮眼的嬌點，後來換下制服走進高溫廚房，接下公婆的雜貨店，只為守護那一盒盒「蓋著棉被」的溫暖便當。民國70年代，當時的頭份舊車站是早期公路局金馬、金龍中心客運站，更是是整座城市的交通心臟。天未亮，車站外就人聲鼎沸，擠滿南來北往的旅客與辛勤勞動的工人。看著車站外那些清晨就在寒風中等車、餓著肚子的旅客，魏鳳珠心想：「這些去外地奔波、去工廠上班的人，不吃頓飽飯，哪來的體力？」本著將心比心初衷，魏鳳珠毅然決然換下制服，鑽進燠熱的廚房。她把從公婆手中接手的冰菓店轉型，堅持每天清晨4點摸黑起床備料，只為在6點整準時端出熱騰騰的便當，讓離鄉背井的工人和遊子，在上車前飽餐一頓。飄香一甲子的圓光排肉餐盒，店裡最吸睛的奇景，莫過於一疊疊「蓋著棉被」的飯盒。魏鳳珠笑說，早期沒有保溫設備，為了不讓清晨的冷空氣吹涼飯菜，她靈機一動，就「幫便當蓋棉被」，沒想到，這一蓋就是60個年頭。這床棉被不僅鎖住了肉排的熱度，更包裹著台灣早期社會最質樸的人情味，成為全台罕見的保溫奇景。圓光招牌肉排嚴選高成本的溫體豬肉，絕不用冷凍肉，再以傳承半世紀的獨門秘方醃製。為了把關品質，這份美味機密至今仍由她親力親為，連白米都指定台東好米。她直言：「沒有捷徑，就是要用心。」隨著客運路線的整併、大眾運輸習慣的改變，昔日繁華的頭份總站走入了歷史。圓光便當店一度搬離原址，但幾經輾轉，又回到舊車站旁。雖然少了旅客們的往來人潮，但魏鳳珠的堅持，老客人都吃得出來。那滷得鹹香夠味的肉排，配上一顆同樣入味的滷蛋，正是陪伴無數頭份人長大的家鄉味，甚至有不少移居外地打拼的鄉視，返鄉第一件事就是直奔店裡解饞。對他們而言，這盒「蓋棉被的肉排餐盒」，吃下去的不只是填飽肚子的米飯，更是那段在清晨6點鐘，永遠熱騰騰、不曾冷卻的青春歲月。