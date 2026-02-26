日本「雙人花式滑冰」組合三浦璃來與木原龍一被暱稱為「璃來龍」，兩人本月中在米蘭冬奧為國家奪下史上首面金牌，昨（25）日出席記者會，被問及未來規劃，三浦璃來語氣堅定地說，將來一定會和木原龍一同進退，「我絕對不會跟其他人搭檔比賽！」
被問4年後的規劃 三浦璃來：會和木原一同引退
「璃龍CP」奪金後成為全球媒體寵兒，據日媒《體育報知》報導，昨天在東京千代田區的記者會上，兩人被問到4年後的規劃會是什麼樣子，木原龍一表示，從冬奧結束後，自己忙得不可開交，甚至還沒有時間思考這個問題，彼此也沒有好好討論過，「老實說，真的還不知道。」
木原龍一說完後，一旁的三浦璃來答覆：「現在還不確定，但有一件事很明確，當木原選手引退的那一天，我也會一起引退，我絕對不會和其他人搭檔繼續比賽！」
木原龍一、三浦璃來相遇相知 展現愛與信任
24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。
後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。
馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。
資料來源：《體育報知》
我是廣告 請繼續往下閱讀
「璃龍CP」奪金後成為全球媒體寵兒，據日媒《體育報知》報導，昨天在東京千代田區的記者會上，兩人被問到4年後的規劃會是什麼樣子，木原龍一表示，從冬奧結束後，自己忙得不可開交，甚至還沒有時間思考這個問題，彼此也沒有好好討論過，「老實說，真的還不知道。」
木原龍一說完後，一旁的三浦璃來答覆：「現在還不確定，但有一件事很明確，當木原選手引退的那一天，我也會一起引退，我絕對不會和其他人搭檔繼續比賽！」
24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。
後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。
馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。
資料來源：《體育報知》