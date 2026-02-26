監察院今（26）日公布最新一期財產申報名冊，其中也陳列了各官員的股票資產，《NOWNEWS今日新聞》也統整了擁有權王台積電（2330）以及國民ETF元大台灣50（0050）的官員有哪幾位。

  • 台積電
國家安全會議副秘書長 林飛帆 配偶林品淇614股

外交部公使 郭秋雯 591股

外交部大使 王思為 配偶張引璋 2,200股

內政部空中勤務總隊總隊長 井延淵 配偶郭芙蓉 2股

法務部政務次長 黃世杰 配偶徐青 80股

數位發展部政務次長 侯宜秀 952股；此外，有428股已於去年11月26日處分

  • 元大台灣 50
國家安全會議副秘書長 林飛帆 149股

國家安全會議副秘書長 林飛帆 配偶林品淇 2,378股

行政院發言人 李慧芝 4,934股

外交部大使 王思為 配偶張引璋 5,000股；此外，10,000股受信託（受託人 永豐商業銀行）

外交部大使 陳牧民 配偶陳鳳瑜 2,863股

最高檢察署檢察總長 邢泰釗 配偶朱富美 52,047股

運動部政務次長 黃啟煌 20,000股

監察院26日上午公布最新一期廉政專刊，內容包括賴總統、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安及卓榮泰等多位部會首長與配偶的財產申報。

賴清德總統的財產申報部分，相較前一次申報存款減少近900萬元，但也增加了一筆以日幣計價的「富達全球優質債券基金」，折合台幣價值1190萬；行政院長卓榮泰則是存款增加約320萬，並有四筆在中山區林森北路附近的房產登記信託。

