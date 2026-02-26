我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電

元大台灣 50

監察院今（26）日公布最新一期財產申報名冊，其中也陳列了各官員的股票資產，《NOWNEWS今日新聞》也統整了擁有權王台積電（2330）以及國民ETF元大台灣50（0050）的官員有哪幾位。國家安全會議副秘書長 林飛帆 配偶林品淇614股外交部公使 郭秋雯 591股外交部大使 王思為 配偶張引璋 2,200股內政部空中勤務總隊總隊長 井延淵 配偶郭芙蓉 2股法務部政務次長 黃世杰 配偶徐青 80股數位發展部政務次長 侯宜秀 952股；此外，有428股已於去年11月26日處分國家安全會議副秘書長 林飛帆 149股國家安全會議副秘書長 林飛帆 配偶林品淇 2,378股行政院發言人 李慧芝 4,934股外交部大使 王思為 配偶張引璋 5,000股；此外，10,000股受信託（受託人 永豐商業銀行）外交部大使 陳牧民 配偶陳鳳瑜 2,863股最高檢察署檢察總長 邢泰釗 配偶朱富美 52,047股運動部政務次長 黃啟煌 20,000股監察院26日上午公布最新一期廉政專刊，內容包括賴總統、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安及卓榮泰等多位部會首長與配偶的財產申報。賴清德總統的財產申報部分，相較前一次申報存款減少近900萬元，但也增加了一筆以日幣計價的「富達全球優質債券基金」，折合台幣價值1190萬；行政院長卓榮泰則是存款增加約320萬，並有四筆在中山區林森北路附近的房產登記信託。