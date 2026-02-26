我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼旅遊勝地峇里島24日遭暴雨猛烈襲擊，首府登巴薩成為重災區，多處地區積水最深達1.5公尺，大量旅館與別墅泡水，約350名遊客與居民被迫緊急撤離。所幸救援及時，未傳出人員傷亡。根據當地官方說法，暴雨在前一晚持續傾瀉，導致登巴薩與沙努爾一帶水位迅速暴漲。綜合外國媒體報導，當天可見民眾穿著雨衣、戴著安全帽涉水前行，但水深一度逼近膝蓋以上，幾乎寸步難行；還有人乾脆拿出衝浪板，在淹水街道上滑行移動，畫面相當震撼。多間旅館與度假別墅首當其衝，不少外國旅客原本前來度假，卻臨時變成「水上求生」。有遊客表示，搭上橡皮艇撤離時，水位幾乎逼近肩膀，「場面真的太瘋狂」，直呼難以置信。警方迅速出動14名搜救隊員，攜帶橡皮艇深入災區展開救援。救難人員一邊協助受困民眾登艇，一邊提醒大家坐穩避免再被雨水淋濕，整個救援過程井然有序。事實上，峇里島近年屢受極端氣候影響，過去庫塔觀光區也曾因暴風雨重創。此次豪雨同樣造成交通大亂，摩托車無法通行，部分主要幹道一度癱瘓，觀光活動全面受影響。隨著雨勢趨緩、積水逐漸退去，大部分撤離民眾已返回住處。不過後續清理與修復工作仍需時間。儘管災情不小，但未造成人命傷亡，已讓當地居民與遊客鬆了一口氣。