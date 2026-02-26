2026世界棒球經典賽(WBC) 即將開打，肯德基全力應援，將於3月3日推出超猛的「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，上下的麵包改由炸雞取代，中間夾上楓糖風味鬆餅，同步推出限時優惠，7塊咔啦脆雞只要299元、6顆原味蛋撻禮盒只要199元，且3月5日至3月8日期間，在台北內湖餐廳打造經典賽應援區，現場將設置大型電視牆轉播對戰澳洲、日本、捷克及韓國的精彩賽事，只要購買咔啦肉霸堡相關指定餐點，就能前往2樓觀賽。
肯德基再次刷新速食界的爽度極限，這次結合了經典「咔啦肉霸堡」與「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，打造出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，捨棄傳統漢堡麵包，改以兩片咔啦雞腿排，內層夾入比利時格子鬆餅，最後淋上香甜楓糖醬，呈現外酥內軟、甜鹹交疊的立體風味層次。新品單點售價159元，搭配炸雞、蛋撻與脆薯，首推售價277元的XL全明星餐。
內湖餐廳化身應援基地！看球再抽台灣限定「肉霸手套」
不只推出超狂新品，肯德基號召民眾走進門市應援中華隊，3月5日至3月8日期間，肯德基於台北內湖餐廳打造專屬應援區，現場將設置大型電視牆轉播對戰澳洲、日本、捷克及韓國的精彩賽事。消費者只要購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，就能直通門市2樓觀賽專區，參與者還有機會獲得限量加油棒。此外，參與現場觀賽應援活動者即可獲得摸彩券，四天比賽結束後將抽出一名幸運兒，直接把台灣肯德基限定款「肉霸手套」帶回家。
咔啦脆雞、蛋塔優惠碼
肯德基於2月24日至3月9日期間，加碼推出兩大應援優惠組合。消費者只要輸入優惠代碼「50483」，原價497元的「7塊咔啦脆雞」特價只要299元，現省近200元、相當於狂降6折；輸入優惠代碼「50484」，原價257元的「6顆原味蛋撻禮盒」也只要199元，享77折優惠。
資料來源：肯德基
我是廣告 請繼續往下閱讀
內湖餐廳化身應援基地！看球再抽台灣限定「肉霸手套」
不只推出超狂新品，肯德基號召民眾走進門市應援中華隊，3月5日至3月8日期間，肯德基於台北內湖餐廳打造專屬應援區，現場將設置大型電視牆轉播對戰澳洲、日本、捷克及韓國的精彩賽事。消費者只要購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，就能直通門市2樓觀賽專區，參與者還有機會獲得限量加油棒。此外，參與現場觀賽應援活動者即可獲得摸彩券，四天比賽結束後將抽出一名幸運兒，直接把台灣肯德基限定款「肉霸手套」帶回家。
咔啦脆雞、蛋塔優惠碼
肯德基於2月24日至3月9日期間，加碼推出兩大應援優惠組合。消費者只要輸入優惠代碼「50483」，原價497元的「7塊咔啦脆雞」特價只要299元，現省近200元、相當於狂降6折；輸入優惠代碼「50484」，原價257元的「6顆原味蛋撻禮盒」也只要199元，享77折優惠。
資料來源：肯德基