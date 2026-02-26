我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男於犯案後多次換裝、變更交通工具，狂逃700公里後在阿里山民宿被逮。（圖／警方提供）

▲警方另搜索接應的6名共犯，於現場查扣各式刀械30餘把、毒品等物。（圖／警方提供）

台北市大安區21日中午12時許於某醫美診所外發生一起槍擊案，導致65歲蕭姓負責人以及2名女員工中彈，而23歲的林姓槍手於犯案後一路逃逸。警方追查發現，林男案發前踩點逃離路線、勘查地形外，更採取多次變裝、混搭交通工具的方式來規避監視器。經擴大調閱監視器，專案小組於今（26日）發動搜索逮捕行動，於凌晨1時許在嘉義縣阿里山區民宿攻堅拘提林男到案，並查獲一共6名共犯。據了解，蕭姓負責人在2016年時曾因借款問題和友人發生爭執，且有幫派介入。而開槍的林男有竹聯幫明仁會背景，於21日中午12時許趁著診所在一樓門口新春團拜時，掏出槍枝連開4槍後逃逸，造成蕭男右小腿中彈，另2名女員工分別受有流彈擦傷腹部及小腿，所幸送醫治療無生命危險，至於林男則徒步逃離現場。警方獲報到場後，立即指示刑警大隊會同轄區大安分局、北投分局等單位組成專案小組全力緝凶。警方於案發當日報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並在第一時間掌握槍手身分。而在查緝過程中發現，林男於案發當天上午11時先搭乘計程車踩點逃離路線並勘查診所地形，反覆徘徊等待目標。犯案後更多次採取變裝、步行及混搭各式交通工具等多層次方式來躲避監視器鏡頭、製造斷點，規避警方查緝。共計換裝次數一共9次，逃亡總長高達700公里，逃亡地點包括台北市北投區、新北市林口區、台中、高雄等處。經調閱監視器並蒐證後，發現此案由高度分工、行事縝密的犯罪集團所為，於今（26日）同步發動搜索逮捕行動，凌晨1時許在嘉義縣阿里山區民宿攻堅拘提林姓主嫌到案，而林男被捕當下還在床上翹腳看電影。另同步搜索接應的6名共犯，現場查扣現金21萬餘元；起獲西瓜刀、開山刀、折疊刀等刀械30餘把、空包彈46發、第二級毒品大麻菸草1包、大麻煙彈49顆。