我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨宣布，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計劃，引發外界討論。對此，行政院發言人李慧芝今（26）日表示，樂見地方政府加入推動友善職場的行列，但當務之急還是希望趕快通過中央政府總預算，讓「育嬰留停以日申請」、「家庭照顧假以小時請」兩大新制盡速上路。針對蔣萬安宣布的「育兒減少工時」試辦計劃，李慧芝今主持行政院院會後記者會表示，政府近年來一直不斷擴大長照與幼托政策，最重要的目標，就是要減少國人的負擔，讓年輕人有更好的財務、生活，尤其致力於推動友善職場，協助青年世代職家平衡。李慧芝提到，從今年元旦開始，「育嬰留停以日申請」、「家庭照顧假以小時請」兩大新制已上路，其中，育嬰留停以日申請部分，每一個人申請一天，政府就會提供1000元的定額獎勵金給雇主，該措施是115年的新增計劃，還未經過立法院審議。李慧芝表示，非常樂見地方政府加入推動友善職場的行列，中央跟地方的合作也有助於讓中央制定更好的政策，而地方政府的試辦，也可以考量更周全的配套，讓所有民眾都能享受到政策美意。李慧芝強調，當務之急還是希望趕快通過中央政府總預算，這樣才能讓育嬰留停以日申請，及家庭照顧假以小時請的政策，盡快讓更多人享受到。李慧芝說，希望地方首長也能呼籲國會成員，在改善國民生活上，共同合作，盡快讓這些對所有國人都有利的政策順利推動。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，今年1月1日推動「彈性育嬰留停」新制，育嬰留停以日為單位申請，最多30日，新生爸媽的部分加起來有60日，期間薪資有補助8成；家庭照顧假以小時申請，雇主不得拒絕、不得扣全勤獎金。黃琦雅呼籲，由於獎勵措施是新增計劃，只要立法院三讀通過預算審查完成，勞動部就會積極辦理相關撥付作業。