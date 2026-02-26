我是廣告 請繼續往下閱讀

氣候劇烈變遷讓果農欲哭無淚！台中后里高接梨產區自去（2025）年底至今，接連遭遇寒流與乾旱雙重夾擊，導致梨穗乾枯、著果失敗，部分果園災損狂飆至5成。面對農民被迫不斷「翻刀」重新嫁接的沉重負擔，立委楊瓊瓔今（26）日火速邀集相關單位現勘，爭取啟動現金救助，助農民度過難關。后里區種植高接梨面積約107公頃，過年前初步通報災損約0.6公頃，但年後災情持續擴大。為掌握實況，楊瓊瓔今會同市議員陳本添、邱愛珊，以及農糧署中區分署、台中區農業改良場、中市府農業局與后里區農會等代表前往果園會勘。走進果園，枝條上纏著紅、藍兩色膠帶格外醒目。后里區果樹產銷班第3班班長林添發解釋，紅色膠帶是去年12月中旬嫁接的新興梨穗，卻因今年1月天氣忽冷忽熱，導致開花後幾乎都是假性著果。無奈之下，農民只好在1月中旬緊急進行二次嫁接（俗稱「翻刀」）寶島甘露梨穗，即藍色膠帶標記處。楊瓊瓔補充說明，梨穗嫁接後最怕寒害與乾旱，一旦梨穗死亡，農民只能增購梨穗展開2次甚至3、4次「翻刀」，次數越多，成本負擔越沉重。台中區農業改良場助理研究員徐錦木現場拿出氣象數據指出，去年12月至今年2月總雨量僅約10毫米，遠低於往年水準；且1月15日至2月25日開花期間，最低濕度低於60%的天數高達9天。空氣乾燥易導致花朵乾枯、花粉活性下降，大幅降低授粉與著果率，是此次災損的關鍵。台中區農改場場長楊宏瑛觀察，現場梨穗雖有花芽，但多數著果率偏低，只剩葉芽生長。由於近期氣候仍偏乾燥，她呼籲農民加強灑水、提高園區空氣濕度，避免二次嫁接的梨穗再次因乾旱影響著果。農糧署中區分署長陳尚仁表示，農民應儘速向區公所通報災損，若經四方會勘確認屬氣候因素造成，將依規定啟動天然災害現金救助，每公頃補助6萬2千元。中市府農業局也提醒農友及早拍照存證，市府將加碼提供每公頃1萬元的資材費補助。議員陳本添與邱愛珊強調，果農一年心血全押在這一季，若補助無法及時到位，將衝擊農村經濟，呼籲中央與地方簡化申請流程；同時也建議應強化灌溉設施與防災技術輔導，以因應常態化的極端氣候，降低未來農業風險。