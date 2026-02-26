我是廣告 請繼續往下閱讀

前2月交易揭曉，區域買氣大不同

▲中信房屋1至2月成交量變化顯示，大台北地區因房價基期高使交易微縮，中南部則受惠產業發展題材，買氣呈現正成長。（圖／中信房屋提供）

股市資金狂吸！存股還買房成難題

▲台股頻創新高，吸引不少購屋族將資金先停泊於股市獲利，也讓部分區域的房市買氣出現短暫觀望。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）

拋開震盪！買房終需回歸基本面

2026春節結束後，台股衝上3萬5千點大關，市場資金動能極度充沛 。面對股市大熱，許多投資人面臨「」的抉擇。根據住商與中信兩大房仲最新公布的內部前2月交易數據，房市雖受股市吸金影響，整體依然持穩，但區域表現卻浮現明顯的南北差異 。專家建議，在資金充裕的環境下，房市終將回歸基本面，只要緊扣，就能在資金浪潮中站穩腳步。住商機構與中信房屋兩大房仲的內部數據，真實反映了現階段房市的南北差異：住商機構統計全台買氣較去年同期微增1.0% ；中信房屋內部數據則顯示全台交易量年減約3.0% 。住商數據顯示北部修正有限，買方傾向擇優入市，台北市年增13.9%、新北市年增7.2% 。中信房屋則觀察到大台北因房價基期較高，買方評估期拉長，台北市年減5.8%、新北市年增1.0% 。住商統計指出中南部表現疲軟，台中年減1.5%、台南年減8.2%、高雄年減5.1% 。然而中信房屋數據則顯示，中南部受惠於科學園區、產業投資及重大建設加持，買氣回溫，台中年增6.2%、台南年增8.4%、高雄年增1.2% 。台股大熱是否排擠了房市動能？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，部分買方認為中南部房價還有回檔可能，與其現在進場，。這也說明了為何部分區域買氣呈現觀望。不過，中信房屋總經理張世宗指出，目前市場並未出現結構性轉折，前兩個月整體市況尚屬平穩 。加上年底大選議題升溫，市場期待政策面釋出利多，未來各項利空因素消化後，觀望氣氛可望趨緩 。因此，只要，股市獲利的資金既然房市仍具支撐力，現階段進場該注意什麼？大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶坦言，利率攀高等壓力對買氣仍是一大硬傷，但若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年將是穩中求進的一年 。針對實務購屋策略，徐佳馨強調，受惠於資金外溢效應，交易已逐漸回歸蛋黃區，「蛋黃震盪已過，蛋白仍需努力」 。張世宗也提醒，短期內市場將回歸基本面，，將是影響銷售速度的絕對關鍵；具備自住需求與發展題材的區域，才能在資金浪潮中站穩腳步 。