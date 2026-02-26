2026春節結束後，台股衝上3萬5千點大關，市場資金動能極度充沛 。面對股市大熱，許多投資人面臨「存股還買房」的抉擇。根據住商與中信兩大房仲最新公布的內部前2月交易數據，房市雖受股市吸金影響，整體依然持穩，但區域表現卻浮現明顯的南北差異 。專家建議，在資金充裕的環境下，房市終將回歸基本面，只要緊扣「地段」與「產品」這2大關鍵，就能在資金浪潮中站穩腳步。
前2月交易揭曉，區域買氣大不同
住商機構與中信房屋兩大房仲的內部數據，真實反映了現階段房市的南北差異：
• 全台交易微幅震盪： 住商機構統計全台買氣較去年同期微增1.0% ；中信房屋內部數據則顯示全台交易量年減約3.0% 。
• 雙北買氣現分歧： 住商數據顯示北部修正有限，買方傾向擇優入市，台北市年增13.9%、新北市年增7.2% 。中信房屋則觀察到大台北因房價基期較高，買方評估期拉長，台北市年減5.8%、新北市年增1.0% 。
• 中南表現呈南北差異： 住商統計指出中南部表現疲軟，台中年減1.5%、台南年減8.2%、高雄年減5.1% 。然而中信房屋數據則顯示，中南部受惠於科學園區、產業投資及重大建設加持，買氣回溫，台中年增6.2%、台南年增8.4%、高雄年增1.2% 。
股市資金狂吸！存股還買房成難題
台股大熱是否排擠了房市動能？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，部分買方認為中南部房價還有回檔可能，與其現在進場，不如先把資金放在股市獲利，之後再轉進房市。這也說明了為何部分區域買氣呈現觀望。
不過，中信房屋總經理張世宗指出，目前市場並未出現結構性轉折，前兩個月整體市況尚屬平穩 。加上年底大選議題升溫，市場期待政策面釋出利多，未來各項利空因素消化後，觀望氣氛可望趨緩 。因此，只要資金寬鬆趨勢不變，股市獲利的資金仍有很大機會轉回不動產市場。
拋開震盪！買房終需回歸基本面
既然房市仍具支撐力，現階段進場該注意什麼？大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶坦言，利率攀高等壓力對買氣仍是一大硬傷，但若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年將是穩中求進的一年 。
針對實務購屋策略，徐佳馨強調，受惠於資金外溢效應，交易已逐漸回歸蛋黃區，「蛋黃震盪已過，蛋白仍需努力」 。張世宗也提醒，短期內市場將回歸基本面，產品條件、地段優勢以及價格是否合理，將是影響銷售速度的絕對關鍵；具備自住需求與發展題材的區域，才能在資金浪潮中站穩腳步 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
