民進黨立法院黨團24日改選，最終在推舉下，蔡其昌當選新任黨團總召，「萬年總召」柯建銘卸下長達25年的職務。媒體人吳子嘉認為，柯建銘離開後，將會回到一個總統賴清德主導的立法院，柯建銘跟民眾黨前主席柯文哲會倒大楣。吳子嘉24日在《董事長開講》網路節目中表示，柯建銘終於離開了，立法院的運作方式會跟過去大不相同，將會變回由賴清德主導，他的手會直接伸進來，直接干預黨團所有事，是一個命令一個動作。吳子嘉分析，柯建銘跟賴清德兩個人對抗的結果，就像「雞蛋碰石頭」，「雞蛋」摸摸鼻子灰溜溜的回家，恐怕就完蛋了，緊跟著而來的就是訴訟官司不會斷，案子會百案齊發。吳子嘉示警，柯建銘跟柯文哲兩個人都要倒大楣，柯建銘最後官司一定來，官司來的時候，他就慘了，後面的問題會非常糟糕；吳認為，賴清德從來不會原諒他的敵人，也不會給他的友人太多利益，跟他要利益他反而會翻臉，是一個非常耿直的礦工之子，艱苦人出身。吳子嘉指出，賴清德什麼事都很節儉，對自己要求也很嚴格，因而對新潮流很多作風，不是很贊成，所用之人不多，就是幾個年輕部長。