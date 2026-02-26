我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026台北燈節展區隨處可見禁菸告示牌。（圖／記者呂炯昌攝）

▲2026台北燈節花博、西門展區吸菸區位置圖。（圖／北市衛生局提供）

▲2026台北燈節花博、西門展區吸菸區位置圖。（圖／北市衛生局提供）





「2026台北燈節」於昨（25）日至3月15日登場，為逐步推動「無菸城市」願景，北市府宣布台北燈節花博與西門町展區全面禁菸，在市府設置的吸煙區外抽菸，違者最高可依《菸害防制法》開罰1萬元。不過，台灣基進台北黨部主委吳欣岱質疑，無菸燈會會累死人，實際做法應該是「至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區」。記者今（26）日下午實地走訪台北燈節花博展區，民眾表示，從圓山捷運站走路到吸菸區只要7、8分鐘，燈節展區內全面禁菸不會覺得不方便。台北市議員參選人吳欣岱表示，以過往在迪化街年貨大街的實測經驗為例指出，在人潮極度密集的節慶現場，步行500公尺往往需要20分鐘，距離早就不能用平時的經驗來計算。她指出，正因如此，即便距離吸菸區僅100公尺的西寧北路，仍可見滿地菸蒂，顯示政策與行為之間出現落差。吳欣岱引述東京的實務經驗指出，大型活動的吸菸管理重點，不在於禁菸範圍畫得多大，而是「行為容忍距離」，她認為實際做法是「至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區」，否則再嚴格的禁菸規定，也難以真正被遵守。吳欣岱強調，政策永遠要考慮行為科學，否則只會「累死所有人」。記者今日下午2至3點期間實際走訪台北燈節花博展區，隨處可以見到市府佈置「全面禁菸」告示牌，而市府也在告示牌下設置吸菸區QR Code，隱君子可以透過手機查詢附近吸菸區位置。花博展區設置2處吸菸區，分別為靠近台北市立美術館與花博爭艷館，在人潮不多的情況下，實測從圓山捷運站走到靠近台北市立美術館只需5分鐘。記者也到吸菸區實地訪問吸菸民眾，民眾表示，從圓山站捷運出來，經過主燈走到吸菸區大約7、8分鐘，燈節展區內全面禁菸，對他們來說不會感到不方便。