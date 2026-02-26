精彩運動賽事接連登場，台北萬豪酒店表示，3月2日至4月30日，飯店內半自助式餐廳「Garden Kitchen」推出「主餐1+1」優惠，平日週一至週五午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌，即免費獲贈同等價值主餐乙份。主餐價格自1580元至2980元不等，最高可現省1700元。
台北萬豪酒店解釋，3月2日至4月30日推出的「Garden Kitchen」大打「主餐1+1」優惠，即是主餐買一送一，以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
Garden Kitchen自助吧5大主題 必吃菜：鹽烤挪威鮭魚、蝦蟹海鮮、夢幻甜點
Garden Kitchen於午間時段營業，自助吧主打五大主題區自助美饌，餐檯包含嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」，還有現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖、哈根達斯冰淇淋等。
活動期間加購主餐如爐烤松露醬奶油龍蝦、爐烤羊排、香煎功夫鴨腿、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。雙人分享餐之主餐品項則不適用於此優惠方案。
大廳酒吧推香檳、紅白酒買一送一
台北萬豪酒店的「大廳酒吧Lobby Lounge」也有新活動，推出「暢飲歡樂時光」優惠，自3月5日至8月31日，不限平假日，每日指定時段享指定生啤酒無限暢飲，以及精選香檳、紅白酒買一送一。
瀚寓酒店推「紅樓狂饗」活動 4人同行用餐打85折
另外，台北瀚寓酒店也迎來新優惠！酒店內的「弈夢紅樓餐廳」推出「紅樓狂饗」活動，即日起至4月30日止，凡4人(含)以上同行用餐，不分平假日皆享有85折優惠，且折扣金額無上限。
推薦菜色包含「波士頓龍蝦泡飯」，吃得到整隻龍蝦、生食干貝、角瓜等，湯頭鮮甜迷人。另還有「避風塘炒蟹」、「紅樓蒜香脆皮雞」、「荷香慢燉美國牛肋骨」等。
資訊來源：台北萬豪酒店、台北瀚寓酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
Garden Kitchen於午間時段營業，自助吧主打五大主題區自助美饌，餐檯包含嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」，還有現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖、哈根達斯冰淇淋等。
活動期間加購主餐如爐烤松露醬奶油龍蝦、爐烤羊排、香煎功夫鴨腿、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。雙人分享餐之主餐品項則不適用於此優惠方案。
大廳酒吧推香檳、紅白酒買一送一
台北萬豪酒店的「大廳酒吧Lobby Lounge」也有新活動，推出「暢飲歡樂時光」優惠，自3月5日至8月31日，不限平假日，每日指定時段享指定生啤酒無限暢飲，以及精選香檳、紅白酒買一送一。
瀚寓酒店推「紅樓狂饗」活動 4人同行用餐打85折
另外，台北瀚寓酒店也迎來新優惠！酒店內的「弈夢紅樓餐廳」推出「紅樓狂饗」活動，即日起至4月30日止，凡4人(含)以上同行用餐，不分平假日皆享有85折優惠，且折扣金額無上限。
推薦菜色包含「波士頓龍蝦泡飯」，吃得到整隻龍蝦、生食干貝、角瓜等，湯頭鮮甜迷人。另還有「避風塘炒蟹」、「紅樓蒜香脆皮雞」、「荷香慢燉美國牛肋骨」等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多「2026經典賽」相關新聞。