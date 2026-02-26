我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼股民留意！中鋼今（26）日召開董事會，建議114年度分配特別股股息每股現金1.4元、普通股紅利每股現金0.15元。另，中鋼董事會將在5月22日開股東常會，雖然目前紀念品尚未出爐，推估必須要在3月19日前買入中鋼股票，才可以有領取資格。中鋼今上午召開董事會，通過「114年度盈餘分配案」以及「肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫核議案」。「114年度盈餘分配案」建議114年度分配特別股股息每股現金1.4元，及普通股紅利每股現金0.15元，提報115年股東常會承認。本次董事會也通過，肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫核議案。為提升生產效能及穩定度以確保生產順暢，並汰換老舊設備以降低維修成本，董事會通過投資77.57億元進行肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫；計畫期間自115年3月1日起至118年8月31日止，為期3年6個月。另，本次也拍板股東常會將在5月22日（五）舉辦，停止過戶日前為3月24日，因為欲領取股東會紀念品的股民，根據T+2交割制度，預估要在3月19日前買入。