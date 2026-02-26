我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆地檢署爆出司法風紀醜聞！現年44歲的檢察官林渝鈞，竟涉嫌自2022年起，放高利貸收取每月375萬重利，並疑似透過蔣姓前妻與李姓前女工友充當「白手套」進行洗錢。儘管林檢日前已提出離職，但25日仍遭「自己人」兵分35路進行搜索，今天凌晨複訊後，檢方認定其涉犯重利、恐嚇及洗錢防制法，且有湮滅手機對話紀錄等串滅證之虞，向法院聲押禁見，稍早法院裁定羈押禁見獲准。檢調單位接獲檢舉，基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌自2022年起，長期向包商發放高利貸，月息最高達5.6分，年息甚至超過法定利率10餘倍，並要求包商每月提領375萬元利息，還逼迫包商父子簽下1億元假債，恐嚇對方款項來自同事、警界、政壇。據悉，林渝鈞原本已向單位遞出辭呈，並計畫於下個月9日正式離職，怎料在卸任前夕，基隆地檢署於25日發動大規模突擊行動，兵分35路進行搜索，並同步約談包含被告19人與證人4人在內的相關人員。檢方在訊問後，針對涉案的蔣姓前妻原先裁定100萬元交保，隨後降至20萬元；另一名涉案李姓女子則獲准50萬元交保，但因其籌不出保金，最終改為6萬元交保。針對林渝鈞的部分，基隆地院表示，林男已自承與告訴人之間存在高額且高利的借貸糾紛，法官據此認定其行徑已嚴重違背公務人員應有的廉潔原則。根據檢方提供的證人供詞及相關事證，足以認定林男犯罪嫌疑重大。此外，由於檢調查出林男在案發前已有「刪除手機對話紀錄」的舉動，法官認為，為釐清犯罪細節並防止其湮滅證據或勾串共犯，最終裁定將林渝鈞「羈押禁見」。