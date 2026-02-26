我是廣告 請繼續往下閱讀

▲乖乖挺台灣！推出期間限定「Team Taiwan 應援袋」，其中球衣造型收納袋（4款隨機），陪球迷從日常生活一路熱血應援到球場。（圖／品牌提供）

▲乖乖期間限定「Team Taiwan 應援袋」，內附球衣造型收納袋（4款隨機），以Team Taiwan白款、藍款、歐告款與隱藏版設計，陪球迷一起熱血應援WBC。（圖／品牌提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火即將全面點燃，中華隊將於3月5日在日本東京巨蛋首戰澳洲，全台球迷蓄勢待發，準備再次為TEAM Taiwan吶喊到最後一刻！台灣國民零食品牌乖乖也熱血歸隊，推出期間限定「Team Taiwan 應援袋」限量款，以最熟悉的經典奶油椰子口味，加上超可愛球衣造型收納袋，陪伴球迷從家裡客廳、運動酒吧，到球場看台，一起為台灣應援！不少網友看到消息後直呼：「乖乖又要大展神力了嗎？！」。近年來不斷在球場出沒、為台灣各隊棒球加油的乖乖，已是球賽的靈魂配角，熟悉的奶油香氣與椰子清甜，是許多台灣人從小到大的共同回憶。每逢重大賽事，打開電視、揪親友圍坐沙發，桌上總少不了一包乖乖。這次「Team Taiwan 應援袋」內呼應經典賽，順勢打包經典奶油椰子口味，酥脆爽口、涮嘴不膩，不論是緊張刺激的滿壘時刻，還是全場歡呼的全壘打瞬間，都能一口接一口，陪伴球迷守住每一局。除了經典口味，「Team Taiwan 應援袋」最大亮點，就是內附一款超可愛球衣造型收納袋，共四款隨機出貨：Team Taiwan 白款、Team Taiwan 藍款、歐告款，以及「神秘隱藏版」。每一款都融入棒球元素與TEAM Taiwan精神，外型迷你卻容量十足，可愛度與實用度兼具。不僅小包可收納零錢、耳機、票卡等隨身小物，也能掛在包包上當亮眼配件。球衣造型吊飾打開即是收納袋，不少球迷已開始討論要把收納袋帶進球場，裝應援小物、加油棒或票根，成為專屬的「應援包中包」。「Team Taiwan 應援袋」即日起已於momo和家樂福限量開賣，全家便利商店也將在3月4日開始限量販售，要幫中華隊加油的粉絲得馬上搶購。隨著WBC進入倒數階段，預料將掀起一波收藏與搶購熱潮。想一次入手經典奶油椰子口味與限定球衣收納袋的球迷，可得把握機會。在熱血開打前夕，讓我們把奶油椰子的香氣、把球衣收納袋的可愛、把滿滿的加油聲，一起打包送進東京巨蛋。乖乖挺台灣，邀請全民一同Team Taiwan！■「Team Taiwan應援袋」販售通路連結：