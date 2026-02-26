我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林欣霈獨自面對病情，手術前一天才終於轉念「既來之則安之，來什麼就解決什麼」。（圖／年代提供）

女星林欣霈出道多年，演出《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等多部戲劇作品，近日她登上節目《聚焦2.0》暢聊抗癌心路歷程，表示34歲那年去做全身健康，沒想到竟意外診斷出惡性結節，癌細胞更已擴散至右側淋巴。林欣霈直言最難熬的是那段等待開刀的日子，反覆問自己：「為什麼是我？」形容那一個月真的非常痛苦。林欣霈提到健檢前只是覺得「非常累、很想睡」，沒有明顯不適，直到檢查發現多顆結節，且其中一顆已鈣化，醫師表示：「不管結果好或壞都一定要開刀。」檢驗後更證實癌細胞已擴散至右側淋巴，只能連同部分淋巴一併切除。堅強的她因為不想讓家人擔心，選擇獨自面對病情，看診、回診全程一個人完成，林欣霈直言最難熬的是那段等待開刀的日子，反覆問自己：「為什麼是我？」她形容那一個月非常痛苦，直到手術前一天才終於轉念「既來之則安之，來什麼就解決什麼」。而生病也悄悄改變了她的生活習慣，以前在知名拉麵店能吃到8倍辣的她，術後只能調降辣度，笑說：「沒有辣就好像沒在吃拉麵。」另外，林欣霈也被診斷出輕度脂肪肝，醫生指出脂肪肝與外型無關，飲食習慣仍是關鍵。對此，林欣霈現在除了透過精油、簡單肩頸拉伸，幫助放鬆情緒與助眠，她平時以高蛋白與綠拿鐵補充營養，自嘲「少量多餐，只好靠補充」。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。