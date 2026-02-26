台北捷運系統環狀線路網圖持續完整中！台北市捷運工程局表示，捷運南環段 Y04 站的主體工程將從 2 月 28 日起正式啟動。由於施工需要，文山區連結木柵、新店及深坑的交通要道「木柵路一段」將架設長達兩年的施工圍籬封路。路幅縮減預計將讓當地交通進入暫時的黑暗期，官方也同步公布替代道路，提醒用路人多加利用以避開塞車困境。
北捷南環段 Y04 站主體工程來了！文山區要道封路施工2年
台北市政府捷運工程局公告，為配合捷運環狀線南環段 CF670 區段標 Y04 車站施工，文山區木柵路一段（70 巷至辛亥路間）將從 2 月 28 日起實施交通維持措施並開始架設圍籬。
本次工程重點在於 Y04 車站南側的人行道削減、擋土排樁及管線遷移吊掛等作業。根據官方示意圖，圍籬將從木柵路一段 156 號（國家考場附近）一路延伸至辛亥路七段路口。圍籬架設後，道路寬度將大幅縮減，雙向僅各剩 1 個車道供車輛通行。
文山區交通要道封路兩年！替代道路攻略出爐
由於木柵路一段平日車流量龐大，是連結新店、木柵與深坑的樞紐。捷運局建議駕駛人提早規劃改道動線，以下為避開塞車瓶頸的建議路徑：
東向西（往新店方向）：
建議民眾提前在木柵路與木新路口轉向，改走「木新路」行駛，避開工區狹窄路段。
西向東（往動物園、深坑方向）：
建議改由「興隆路」或「木新路」進行串聯，避免進入木柵路一段施工區。
雙北環狀線最後一塊拼圖！南環段力拚 2031 年完工
南環段 CF670 標自去年 3 月底動工，被視為連接雙北市捷運路網的最後一塊拼圖。路線由新北環狀線大坪林站延伸，橫跨景美溪進入台北市境內，沿木柵路二段銜接秀明路一段，止於文山公園旁的 Y2A 站，全長約 3.53 公里。
這項工程包含 4 座地下車站及全長 3,114 公尺的潛盾隧道。預計 2031 年完工後，南環段將可於動物園站轉乘文湖線，完成台北市三環六線中的第一環。未來結合東環段，未來新北市民將能實現從新店「一車到底」直達內湖，大幅縮短通勤時間，不必再繞行市中心轉乘。
雖然這幾年的施工期對地方交通造成挑戰，但捷運局力拼 2031 年完工目標，為市民帶來更便利的軌道生活圈。
資料來源：台北市都市發展局、新北市政府捷運工程局、台北市政府捷運工程局
南環段 CF670 標自去年 3 月底動工，被視為連接雙北市捷運路網的最後一塊拼圖。路線由新北環狀線大坪林站延伸，橫跨景美溪進入台北市境內，沿木柵路二段銜接秀明路一段，止於文山公園旁的 Y2A 站，全長約 3.53 公里。
雖然這幾年的施工期對地方交通造成挑戰，但捷運局力拼 2031 年完工目標，為市民帶來更便利的軌道生活圈。