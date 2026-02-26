青年戲曲藝術節自2014年創辦以來，持續打造青年戲曲創作與展演平台，透過策展整合與專業資源支持，鼓勵新生代演員與創作團隊發展原創作品，拓展戲曲藝術的當代表現形式。多年來匯聚歌仔戲、京劇、崑劇、客家戲及掌中戲等多元劇種於大稻埕戲苑發表新作，使百年戲曲重鎮成為青年世代實踐創意的重要基地，體現城市文化政策在傳統藝術保存與創新推動上的持續深耕。
百年戲曲重鎮 持續點燃青年創作火花
臺北市藝文推廣處詹素貞處長表示，大稻埕百年前即是戲曲薪火生生不息之地，今日仍是新世代戲曲創作者實驗、對話與築夢的重要舞臺。青藝節邁入第十二屆，本屆以時間與節令為軸，回望戲曲深植文化脈絡的智慧，同時回應當代創作的多元可能。透過創作實驗與世代對話，鼓勵青年藝術家以創新語彙重新詮釋經典，使戲曲不僅承載歷史記憶，更成為當代生活的一部分。
在三時四季中，見證傳承與堅持
本屆策展人郎祖筠指出，「十二」象徵圓滿與秩序，「三時四季」構成時間的循環，也隱喻創作者在人生不同階段的歷程與淬鍊。青年戲曲創作者在深厚傳統底蘊之上，以當代表演語彙與敘事觀點回應時代，使戲曲在歷史延續中展現新的節奏與樣貌。
2026年坐場精彩節目搶先看
本屆青藝節匯聚多元劇種與跨界創作，將帶來六場風格鮮明的精彩好戲。包含喜劇團《京鴻一PAIR》融合京劇身段與相聲節奏，展現戲曲跨界可能；明華園天字團《劍影孤戀》鋪陳俠義與情感交織的戲劇張力；一心戲劇團《雙身》透過人與傀儡同台，探討師承與自我追尋；臺北海鷗劇場《女鬼回家》以陰陽交錯的敘事結構開展對生死與記憶的思索。戶外節目則邀請人間國寶陳錫煌領軍的陳錫煌傳統掌中劇團演出《三世龍虎鬥》，展現傳統掌中戲精湛技藝；金光布袋戲推出改編經典《雲州大儒俠－決戰時刻》，由金光歌手黃鳳儀主唱，結合國樂演奏與創新操偶技術，呈現布袋戲嶄新風貌。
臺北市藝文推廣處表示，第十二屆青年戲曲藝術節開幕記者會將開放民眾現場索票，相關活動資訊請至「大稻埕戲苑青年戲曲藝術節」Facebook專頁查詢。歡迎民眾踴躍參與，共同見證青年戲曲創作的嶄新風景。
