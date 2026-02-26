我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜近日以「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，比喻國民黨現況，提醒黨團要思考，「如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」，引發熱議。對此，媒體人劉寶傑表示，韓國瑜這番話如暮鼓晨鐘，看到國民黨的危機，這危機漫長且悲慘。劉寶傑25日在臉書發文表示，韓國瑜這番話如暮鼓晨鐘，看到國民黨的危機，這危機漫長且悲慘。「濕紙覆面」相傳是朱元璋所創，清朝延續，稱「貼加官」，它不像斬首或仗刑那樣血肉模糊，透過緩慢、不可逆的窒息感，讓人體會到無處可脫逃的絕望。美其名是保留全屍，但死者無一不是面目猙獰扭曲，慘不忍睹。劉寶傑指出，劊子手會先將受刑人捆綁，使其無法動彈，然後取一張浸濕的桑皮紙（韌性極強，不易破損），貼在受刑人臉上。此時，劊子手含一口水噴在紙上，紙張會迅速軟化並緊緊吸附在受刑人的口鼻處，切斷氧氣。接著是第二張、第三張⋯⋯直到貼滿五到七張。過程中幾乎沒有一點聲音，劊子手不作聲，受刑人叫不出聲，「不同於一刀斃命，這是一場長達數分鐘的折磨。」劉寶傑續指，國民黨在大罷免後，彷彿拿到「無敵星星」，採取全面的焦土政策，拒審人事案、預算案，連軍購案都擋到門外。在鄭麗文接任黨主席後，更對美國不假辭色，「民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的社會支持，下滑速度還沒看到盡頭。」在關稅議題上，劉寶傑認為，美國最高法院裁定川普對全球各國徵收的對等關稅違憲，國民黨黨團馬上發文要求賴政府重啟談判，不僅無知，更把台灣推到川普的射擊靶位中心，無疑是錯估了國際形勢。劉寶傑表示，阻擋軍購，挑戰關稅，不管國民黨如何自圓其說，都是把自己放在美國的對立面，這樣的情勢無疑會威脅台灣的生存，這個路線如果持續走下去，難怪韓國瑜要以濕紙覆面提出警告。