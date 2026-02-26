我是廣告 請繼續往下閱讀

工程師人夫結婚僅3年，竟發現妻子透過交友軟體偷吃，不僅與外遇男子頻繁傳送露骨鹹濕訊息，還傳送裸照，甚至發生性關係，讓他身心大受打擊，無奈放棄高薪工作，憤而提告求償60萬元。法院審理後認定外遇男子確實侵害配偶權，判決須賠償36萬元，全案仍可上訴。根據判決內容，該名人夫與妻子小莓（化名）於2022年結婚，婚後育有2名子女，但小莓卻透過交友軟體認識男子壯壯（化名），隨著見面次數愈發頻繁，雙方互動逐漸升溫，訊息內容不僅曖昧，更帶有濃厚情色意味。從對話內容可見，小莓曾表示「想被X被吸X，好久沒看到主人XX了」、「你不是只想X孕婦哦」、「我餵奶你在旁邊揉X唷」等語；壯壯則回應「我哪時說只想X孕婦，是因為妳，然後剛好懷孕」、「想再回味以前的影片」、「想放進去，很想很想」，兩人互動露骨，也成為法院認定關係不單純的重要依據。人夫心碎表示，他在科技公司擔任設備工程師，是家中主要經濟來源，平時工時長達12小時、工作壓力沉重，協議由妻子負責照顧年幼子女。未料婚姻遭第三者介入，導致夫妻感情惡化，他也因此出現憂鬱、焦慮與失眠等症狀，身心狀況大幅下滑，最終只得離職休養，因而向外遇男子提出60萬元精神慰撫金求償。審理期間，小莓到庭作證時坦承，自己與壯壯曾於2025年5月在對方位於苗栗的住處發生性行為。她供稱，兩人當天先在土地公廟碰面，之後由壯壯騎車載回住處，進入房間後發生關係。法院並比對壯壯的生日、服役紀錄、工作與住家等相關資料，認為證述內容與其身分高度吻合，足以認定雙方存在不正當關係。法官審酌認為，壯壯明知對方已婚，仍持續與其進行大量曖昧與情色互動，甚至發展到實際性行為，行為已明顯侵害配偶權，造成丈夫精神上重大痛苦。綜合雙方身分、經濟能力及侵害情節後，最終判決壯壯應賠償36萬元精神慰撫金，全案仍可依法上訴。