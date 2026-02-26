我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德特別準備過年期間走訪全台廟宇祈福時所穿的棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」送給王貞治。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（26）日頒授「一等景星勳章」予旅日棒球名將、「世界全壘打王」王貞治先生，感謝其長年對台灣棒球的卓越貢獻。身為「資深棒球迷」的賴清德，特別準備台灣抱枕、寓意「金玉滿堂、富裕幸福」的台灣金魚茶包以及TEAM TAIWAN帽TEE作為伴手禮，王貞治則回贈親筆簽名球棒、畫仙板與福岡軟銀鷹隊外套，讓賴清德興奮地說，「是不是要把我簽下來？」適逢WBC經典賽即將開打，賴清德特別準備過年期間走訪全台廟宇祈福時所穿的棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」、寓意「金玉滿堂，富裕幸福」的台灣金魚茶包，以及台灣抱枕作為伴手禮，感謝王貞治長年對台灣棒球的貢獻，也祝福台灣隊取得佳績、台日攜手前進美國決賽。王貞治則說，未來要在日本穿上這件帽TEE，以此來宣傳台灣。王貞治回贈親筆簽名棒球、日本畫仙板與福岡軟銀鷹外套，收到福岡軟銀鷹隊球團會長贈禮的賴總統則興奮笑稱，「是不是要把我簽下來？」隨後又自謙幽默表示，「我連啦啦隊都稱不上」。現場行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安皆表示，從小就很景仰王貞治，潘孟安則回憶國小加入棒球隊時，曾學習稻草人式打法，不是跌倒、重心不穩，不然就是被球打到，直言不容易，但對棒球一直都抱持相當的熱愛，也希望在王貞治先生的祝福下，台灣球隊能有更好的發揮。隨後，賴清德與王貞治等一同擺出「金雞獨立」（稻草人式）打法姿勢，重現當年的經典傳奇，現場氣氛十分熱絡。