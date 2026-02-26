前主播吳中純罹患淋巴癌，入院治療不到1個月，於昨（25）日撒手人寰，享年56歲，她的前同事兼好友、媒體人狄志為接到噩耗難以置信、無法接受，認為一切來得太突然，透露去年兩人還相約去戲院看劉德華的電影，吳中純一句「要常常約喔」成為永遠的遺憾。
狄志為發文悼念吳中純 感嘆兩人相約成遺憾
今天一早，狄志為在臉書發文追念吳中純，回憶兩人過去是中天新聞的同事，「她很常播夜間新聞，我那時候幾乎常值小夜班，也因為這樣建立起交情，也曾常上她的節目，聊天、聊生活、聊人生」，去年5月，狄志為約吳中純去看劉德華演的電影，當時吳中純還神采奕奕地說：「志為，要常常約喔！」 怎料，這個永遠無法兌現的約會成為他永遠的遺憾。
狄志為表示，很多時候，我們都習慣說要珍惜，但當無常真的降臨時才發現，原來一句「下次再約」就可能沒有下次，「朋友、家人、親密的人...見一次就少一次面，大家真的要珍惜，這份離別提醒了我們，生命不等人。」
此外，狄志為說，吳中純是一位女強人、一名好媽媽、一名好太太、一位好朋友，「她努力、堅強、樂觀、熱愛生活，即使在生命最後一刻，她依然美麗、平靜，如今她到天堂當天使了，雖然心裡充滿不捨，但願她一路好走...在天上繼續微笑。」
任職多家電視台後轉行 去年完成EMBA口試
吳中純1995年進入新聞圈，先後在民視擔任體育記者、財經記者及新聞台主播，後轉戰中天、非凡等電視台，也曾經主持節目，離開電視台後，吳中純成功轉型企業高階主管，橫跨生技與汽車產業，曾經任寶康生技總經理、金萬林副總經理，以及全球百大汽車零組件供應商敏實集團行政副總裁。
積極進修的吳中純，近年考上北醫大生技高階管理碩士在職專班，並於2025年底完成EMBA論文口試，還熱愛慢跑並關心慢性疲勞議題。私人生活方面，吳中純嫁給前中視體育主播梅聖旻，結婚逾25年，育有1女，如今身後留下最親密的2位家人，讓丈夫和愛女悲慟萬分。
資料來源：狄志為臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天一早，狄志為在臉書發文追念吳中純，回憶兩人過去是中天新聞的同事，「她很常播夜間新聞，我那時候幾乎常值小夜班，也因為這樣建立起交情，也曾常上她的節目，聊天、聊生活、聊人生」，去年5月，狄志為約吳中純去看劉德華演的電影，當時吳中純還神采奕奕地說：「志為，要常常約喔！」 怎料，這個永遠無法兌現的約會成為他永遠的遺憾。
狄志為表示，很多時候，我們都習慣說要珍惜，但當無常真的降臨時才發現，原來一句「下次再約」就可能沒有下次，「朋友、家人、親密的人...見一次就少一次面，大家真的要珍惜，這份離別提醒了我們，生命不等人。」
此外，狄志為說，吳中純是一位女強人、一名好媽媽、一名好太太、一位好朋友，「她努力、堅強、樂觀、熱愛生活，即使在生命最後一刻，她依然美麗、平靜，如今她到天堂當天使了，雖然心裡充滿不捨，但願她一路好走...在天上繼續微笑。」
吳中純1995年進入新聞圈，先後在民視擔任體育記者、財經記者及新聞台主播，後轉戰中天、非凡等電視台，也曾經主持節目，離開電視台後，吳中純成功轉型企業高階主管，橫跨生技與汽車產業，曾經任寶康生技總經理、金萬林副總經理，以及全球百大汽車零組件供應商敏實集團行政副總裁。
積極進修的吳中純，近年考上北醫大生技高階管理碩士在職專班，並於2025年底完成EMBA論文口試，還熱愛慢跑並關心慢性疲勞議題。私人生活方面，吳中純嫁給前中視體育主播梅聖旻，結婚逾25年，育有1女，如今身後留下最親密的2位家人，讓丈夫和愛女悲慟萬分。
資料來源：狄志為臉書