彰化銀行今（2026）年擴大校園徵才規模，自3月2日起展開全台校園巡迴說明會，並陸續參與3場徵才活動，並釋出11類職缺，橫跨金融專業、數位科技與營運管理等領域，更首度推出「新進人員獎勵金」制度，入行未滿3個月於正式取得試用通過之新進員工，提供新台幣5000元。同時，根據證交所資料，彰銀非主管職務員工薪資中位數達139萬元，高於業界平均。為廣納優秀人才，彰銀分別於3月7日、11日及15日參與台灣大學、台北大學及成功大學徵才博覽會，透過互動體驗與專業職涯諮詢，讓青年學子深入了解金融產業發展趨勢，並認識彰銀的企業文化與職涯發展藍圖，吸引更多優質新血加入彰銀的行列。為強化員工福利，彰銀今年新增「新進人員獎勵金」，凡年度入行未滿3個月於正式取得試用通過的新進員工，提供5000元；入行滿3個月於正式取得試用通過者，則依在職月數比例計算，進一步提升職場吸引力。根據證交所資料，彰銀非主管職務員工薪資中位數達139萬元，高於業界平均，反映其對員工薪酬待遇的重視。彰銀這徵才職缺多元，包括儲備核心業務7職等辦事員(MA)、一般行員、法務人員、程式設計師等高達11類職務，橫跨金融專業、數位科技與營運管理等領域，報名期間自今年3月11日起至3月24日止。彰銀強調，未來將以「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，持續推動數位轉型與永續發展，歡迎具備服務熱忱與學習意願的求職者加入團隊。