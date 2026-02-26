我是廣告 請繼續往下閱讀

五十肩3警訊 醫示警：無法吹頭髮小心

元宵節前後往往是五十肩的就診高峰！台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯臨床觀察，從春節的年糕一路吃到元宵節的湯圓，皆屬於「高升糖指數」食物，長達半個月的「連續血糖震盪」，往往成為誘發肩部關節囊急速發炎、沾黏的最後一根稻草，提醒民眾，若吃完大餐隔天發現肩膀出現異常僵硬等，可能是血糖失控警訊。李智堯說，臨床數據顯示，糖尿病患者罹患五十肩的盛行率高達13%至30%，且極易發生「雙側」輪流沾黏。醫師指出，年節期間的高糖飲食與作息不正常，容易導致血糖劇烈波動，正是誘發這類骨科併發症的高風險時刻，民眾切勿將其視為單純的疲勞痠痛而延誤治療。俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」在醫學上稱為「沾黏性關節囊炎」，李智堯提到，就像關節的「包裝膜」因為發炎而緊縮、黏住，導致肩膀像生鏽的門軸一樣卡死。許多民眾常將五十肩與「旋轉肌袖破裂」混淆。李智堯傳授簡單的辨別方式，如果別人在放鬆狀態下可幫助你把手舉高，但自己舉不起來，通常是負責動力的「旋轉肌」受傷。但若連別人都推不動，感覺像被卡住一樣，那就是典型的「五十肩」。李智堯也列出3大「紅燈」警訊，首先是「嚴重的夜間痛」，疼痛已影響睡眠，甚至翻身壓到就會痛醒；其次是「肩膀活動角度受限」，出現手無法扣內衣背扣或無法吹整頭髮的情況；最後則是「疼痛持續超過1個月且未緩解」。針對糖尿病這類易沾黏的「頑固型」五十肩，李智堯表示，治療策略初期可嘗試口服藥物、復健。若經上述保守治療超過3個月仍無明顯改善，則建議採取更積極的手術治療。李智堯呼籲，年後是骨科門診的高峰期，「控糖即是護肩」。許多患者容易忽略高血糖對骨骼肌肉系統的危害。若發現肩膀有異常疼痛或僵硬感，切勿迷信偏方或過度推拿，對骨質較脆弱的糖尿病患者來說，容易造成關節囊撕裂甚至骨折的二次傷害。李智堯說，正確的作法應是嚴格控制血糖，盡早尋求骨科醫師的專業評估，搭配藥物或手術介入。