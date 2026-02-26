我是廣告 請繼續往下閱讀

一、不動產（土地、建物、停車位等）之王：李逸洋

二、存款之王：林佳龍

三、有價證券（股票、債券等）之王：林佳龍

四、負債之王：王思為

五、收藏之王：顧立雄

【廉政專刊293期申報名單共63人】

監察院今（26日）公布最新的第293期《廉政專刊》，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍等人的財產資料都曝光。今天的《廉政專刊》共涵蓋63名官員。《NOWNEWS今日新聞》整理這63人的財產資料，進行比一比。在上述名單當中，不動產最多的是駐日代表李逸洋，土地與建物申報高達47筆。其他還有監察院秘書長王增華30筆、法務部長鄭銘謙25筆、文化部次長王時思20筆與行政院祕書長張惇涵15筆。不過申報項目僅標示地段，並不一定能反映真正的價格。在上述名單中，過半官員存款都超過千萬，超過4千萬更有7人，依序是外交部長林佳龍1.09億元、數發部長林宜敬8968萬、駐荷蘭代表田中光5676萬、國安局長蔡明彥5566萬、中研院長廖俊智4268萬、財政部次長李慶華4086萬與政務委員吳誠文4074萬。而林佳龍光是存款就超過億元，財力相當可觀。有價證券最多的還是林佳龍，共1.99億元，另外投資超過2千萬元的還有政務委員吳誠文6959萬、駐瑞士代表王思為3498萬、總統賴清德2356萬、中研院副院長周美吟2306萬與數發部長林宜敬2286萬元。有投資就會有負債，不過多數官員的負債都是房貸為主，其中負債最多是駐瑞士代表王思為4232萬，其他超過2千萬元的還有駐德國代表謝志偉3600萬、檢察總長邢泰釗3153萬、總統府副秘書長鄭俊昇2587萬、行政院副秘書長阮昭雄2542萬與法務部次長黃世杰2044萬。財產申報也有珠寶、古董、字畫等項目。其中較特殊的收藏，有總統府副秘書長鄭俊昇申報一隻22.5萬元的勞力士手錶，還有0.64898557顆比特幣，申報價值約204萬元。駐巴拉圭大使俞大㵢申報一幅開國元勳于右任的字畫，是于右任贈送給他的父親，雖然申報價值20萬元，但俞說未曾估價。國防部長顧立雄與經濟部前部長王美花的收藏也很可觀，申報價值合計576萬元，其中包括顧立雄的手錶110萬元、兩張高爾夫球證各67萬元、王美花手錶67萬元，以及多位畫家畫作，至少都30萬元起跳。總統府部分：總統賴清德、副總統蕭美琴、秘書長潘孟安、副秘書長鄭俊昇，中研院長廖俊智、副院長周美吟、副院長唐堂；國安會秘書長吳釗燮、副秘書長李問、副秘書長林飛帆、副秘書長趙怡翔，國安局長蔡明彥。行政院部分：院長卓榮泰、秘書長張惇涵、政務委員吳誠文、政務委員林明昕、政務委員陳金德、政務委員陳時中、政務委員葉俊顯、政務委員楊珍妮、副秘書長阮昭雄、發言人李慧芝。外交部部分：部長林佳龍、大使李逸洋、大使俞大㵢、公使楊懿珊、大使李淳、大使謝志偉、大使郝培芝、公使郭秋雯、大使田中光、大使王思為、公使李廷盛、大使陳牧民、大使李南陽。國防部部分：部長顧立雄、副部長柏鴻輝。財政部部分：政務次長阮清華、政務次長李慶華。內政部部分：部長劉世芳、政務次長馬士元、政務次長董建宏、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵。教育部部分：部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、政務次長劉國偉。法務部部分：部長鄭銘謙、政務次長徐錫祥、政務次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗。農業部部分：部長陳駿季、政務次長胡忠一、政務次長黃昭欽。運動部部分：政務次長黃啟煌、政務次長鄭世忠。文化部部分：部長李遠、政務次長王時思、政務次長李靜慧。衛福部部分：部長石崇良。數發部部分：部長林宜敬、政務次長侯宜秀。以及監察院秘書長王增華。