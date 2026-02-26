我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（26）日持續走高，開盤上漲44.69點、來到35457.76點，雖然早盤一度翻黑，不過在買單挹注下翻紅走高，最高來到35579.34點，創下歷史新高點，此外，MSCI最新調整在今日盤後生效，因此尾盤表現震盪，終場上漲1.42點，收在35414.49點，日K結束連7紅，成交量為1.13兆元，創下史上最大量。中小型股同部走高，櫃買指數開盤上漲0.1點、來到313.34點，終場上漲3.49點或1.11%，收在316.73點，日K連5紅，成交量為2264.45億元。今日個股成交量排行榜前五名：群創、力積電、友達、台玻、台新新光金；個股成交值排行榜前五名：台積電、欣興、鴻勁、鴻海、聯發科。權值股漲跌不一，台積電逢高拉回，以2000元盤下開出，隨後一路走低，終場下跌20元或0.99%，收在1995元，拖累大盤指數就有157點；台達電終場下跌5元或0.35%，收在1430元，拖累大盤指數就有3點；鴻海開盤一度衝上253.5元，隨後跳水走低，終場下跌3.5元或1.42%，收在243元，拖累大盤指數就有15點。雖然權值股多數走低，但其他電子股還是持續走高，PCB概念股持續走強，台虹、志聖、燿華、楠梓電、柏承攻上漲停板，達航科技上漲逾9%，泰鼎-KY、立誠上漲逾6%，圓裕、新復興、欣興上漲逾5%。半導體設備股掀起漲停潮，洋基工程、致茂、竑騰、光罩、印能科技、志聖、巨漢、晶彩科、旺矽、惠特、萬潤、德律、牧德、竹陞科技攻上漲停板，漢唐上漲逾9%，弘塑、美達科技上漲逾7%，港建*上漲逾6%。矽光子同步走高，聯鈞、旺矽、惠特、長興、矽格、眾達-KY攻上漲停板，IET-KY上漲逾8%，聯光通、環宇-KY上漲逾6%，穩懋、華星光上漲逾4%。金融族群也有買單挹注，凱基金上漲逾5%，中信金、元大金上漲逾4%，國泰金上漲逾3%，台新新光金、華南金、國票金上漲逾2%。