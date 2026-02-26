我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德今頒授「一等景星勳章」予旅日棒球名將、「世界全壘打王」王貞治先生。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（26）日頒授旅日棒球名將王貞治「一等景星勳章」，表彰其卓越棒球成就及推動台日棒球發展與交流的貢獻，是台日兩國共同的驕傲，他並盼台日在即將登場的世界棒球經典賽（WBC）都能拿出最好表現，贏得最佳成績；王貞治則說，長期以來始終關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征世界棒球經典賽的陣容深具信心，認為是歷來最堅強的一支隊伍。賴清德致詞時表示，世界全壘打王「OH桑」王貞治先生是家喻戶曉的棒球英雄，其「一生懸命」、「一球入魂」的精神、獨創的「一本足打法」，締造了868支全壘打的世界紀錄，激勵日本、台灣及全世界球迷的心。他說，令人感動的是，王貞治先生既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，無論擔任球員、球隊監督或球團會長，數十年來都沒有改變。賴清德回顧，自1960年開始，王貞治便經常來台指導選手，1990年更親身見證中華職棒元年開幕戰，此後積極推動日本與台灣職業棒球運動的交流；2023年也為臺北大巨蛋投下歷史性的第一球。他說，今年的世界棒球經典賽即將開打，也再度不辭辛勞來台，為日本隊、也為台灣隊加油。賴清德提到，在日本野球殿堂和台灣棒球名人堂都可見王貞治先生的英雄身影，顯示出對日本與台灣棒球的貢獻。他說，去年11月王貞治先生榮獲日本天皇親自頒發「文化勳章」，今天他則代表台灣人民授予「一等景星勳章」，兩國的最高榮譽輝映了「世界的全壘打王」王貞治先生，是日本與台灣共同的驕傲，身為球迷能為偶像授勳，深感榮幸。談及即將登場的世界棒球經典賽，賴清德感謝日本國家代表隊在對戰台灣時，將派出去年協助道奇隊奪得美國職棒世界大賽冠軍的山本由伸投手應戰，展現對台灣國家代表隊的敬重。他強調，台灣隊一定會全力以赴，相信賽事必定精彩可期，也祝福台灣隊與日本隊都能拿出最好的表現，贏得最好的成績。王貞治致詞時表示，稍早從總統手中接下勳章，內心十分感動與榮幸，也更加確信當初選擇棒球是正確的決定。他提到，因為從小接觸棒球，也藉由棒球結識許多珍貴友人，甚至有幸站上甲子園這樣的賽事舞台，雖然人生看似只有棒球，卻獲得棒球以外更多的人生成就，並一路走到現在。王貞治表示，長期以來始終關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征世界棒球經典賽的陣容深具信心，認為是歷來最堅強的一支隊伍。他說，過去每一屆WBC，他都期盼能與台灣隊一同攜手挺進美國決戰舞台，雖然過往尚未實現，但相信這次台灣隊絕對有實力與日本隊攜手前進美國。王貞治指出，日本隊將全力以赴，期盼台日兩隊共同晉級決賽；他說，從賴清德談話中也感受到對棒球的熱愛，讓他備感欣喜，期盼未來台灣棒球能持續朝更高層級、更高規模程度努力並與日本持續合作，也希望在總統支持下，雙方能攜手推動亞洲棒球邁向更高峰。