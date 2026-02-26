我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著學測成績單寄送，12萬名考生正面臨人生第一次重大抉擇，究竟該選擇熱門學系還是知名學府，讓不少考生家庭陷天人交戰。日前有學生在知名社群「配配PeiPei」發文抱怨，指出「過年家族聚餐，突然不太熟的二阿姨走過說：選「企管系」啦，一畢業出來就是去大企業當總經理、管別人的，多輕鬆啊！心想到底有多無知才講這種話，想請問版上有人可以回答企管系畢業出路嗎？」，此文一出釣出不少人熱烈回響給建議。有人直球回應「什麼總經理？我現在在幫主管訂便當跟發問卷」、「企管系都是家裡有礦,我身邊同學好幾個都是要回去接家業的, 誰跟你從行政做起啊」、「讀企管系比較像是進入商業職場的一個入場券，並不是一畢業就當管理職」、「現實比較像：先當社畜小兵，從Excel、簡報、會議修煉起，慢慢打怪升級」、「科技業系統廠採購路過一年年薪80-90 學士」、「現在的大企業都流行儲備幹部（MA），要先去各個部門輪調磨練」、「建議企管系要多一個輔系或雙主修會比較好找工作」。對於學生的抱怨，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，企管系的優勢在於課程內容廣泛，涵蓋行銷、人資、財務與策略管理等，且相對於其他系所，更重視團隊合作與簡報能力，建議畢業生可往行銷、電商、專案管理等領域發展會是不錯的選擇。不過也因為涉獵範圍廣泛，專業深度相對不足，相較於會計、資訊或工程等科系，專業技能較無法凸顯，而有容易被取代的刻板印象。曾仲葳建議，課程設計若能輔以企業實習或實務經驗補強，將有助於畢業生求職競爭力；另外要提醒的是，由於每年企管系畢業生人數眾多、競爭激烈，企業更重視專業技能與實務經驗，若未持續進修或培養第二專長，容易在職場中被邊緣化，因此，企管系學生需及早規劃個人職涯，強化專業能力，以提升競爭優勢。目前正是選填志願的關鍵時刻，人力銀行學生職涯發展顧問陳坤平也給出建議，考完之後必須思考的兩件事，「分數」、「落點」可以上哪裡？以及「校系探索」、「備審資料」我可以上哪裡？請考生在志願選填必須掌握五個思維：1. 落點每隔兩天再做一次，多做幾家相互比對2. 落點是通過一階的可能性，不等於上榜3. 參考去年登記分發最低錄取標準，如果可以上，那就一定要填4. 難度變化造成分數浮動，要算累計人數5. 按照報考群類填志願，小心！填錯就再見陳坤平提醒，考生選填志願常見錯誤包括：只看分數忽略興趣、未研究校系採計與倍率、志願排序失衡（過度保守或過於冒險）、忽略備審與面試準備，以及未評估未來就業與產業趨勢。建議應結合興趣與能力，做好落點分析，並採「夢幻、務實、保底」配置志願，才能增加錄取機率。也可以多加利用1111人力銀行落點分析，參考近年各校系分數落點，以及歷年數據給予志願選填建議。此外，曾仲葳表示，學測成績寄出後，面對選校還是選系的拉鋸、親友各種「熱心建議」，不用一個人煩惱，1111邀請所有考生上「配配PeiPei」交流討論，無論是落點分析、校系選擇，或單純抒發成績揭曉後的心情，都能找到學長姐經驗與版友回應，同時也能觀看多元職涯影音與專家解析，從產業趨勢到實際薪資與職場樣貌，一次看懂科系背後的未來可能。成績只是起點，來「配配PeiPei」，為你的下一步做更有資訊力的選擇。