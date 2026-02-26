我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨（25）日宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪減少1小時工時，將補助8成薪資差額。對此，民進黨台北市議員洪建益痛批，「鄭麗文洪建益今（26）日在政論節目《狠狠抖內幕》中狠酸，今天「育兒減少工時」政策提出，五都都沒有跟進，代表政策有問題，該政策的預算550萬，是從補助企業增設哺乳室、育嬰中心或私人托兒所等設施增加的730萬中，挪用出來的，「鄭麗文詐騙集團如果扶老人家過馬路，目的是騙錢，而蔣萬安的目的就是騙票。洪建益指出，730萬每年的執行率是98%，也就是如果「育兒減少工時」真的上路，未來想要申請來增設補助，就完全沒有錢了 ，那550萬根本就是擠出來的；而台北市12歲以下的兒童，到今年1月底前，共有 24萬2815名，如果全部都要補助，需要40億，但現在只編列了550萬，「這個也就很清楚，每家公司上限10萬，只能5到6個人申請， 那我想請問你一下，這樣企業願意來申請嗎？」洪建益質疑，托嬰、幼兒、公托、非營利幼兒園的都可以來申請，「那我想請問一下，如果我自己帶小孩能不能申請？我也是台北市民啊！我因為家裡的收入，或因為我的小孩不好帶，那我為什麼不能申請？」洪建益再質疑，「如果我是台北市的市民，可是公司設在新北市，那為什麼我不能申請？」在這個完全不對等的情況下，蔣萬安這個政策就是為了選舉考量，為了引起共鳴、網路討論。洪建益直言，「告訴大家，不要被蔣萬安騙了，李四川離開了台北市，蔣萬安肚子真的裝不下東西，也沒有新的東西可以端出來，今天這個政策在市議會，我告訴大家一定被轟。 蔣萬安要不要再講更清楚，讓民眾更了解，你是不是詐騙集團？」