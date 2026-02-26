三星S26系列旗艦手機今（26）日正式亮相，價格的部分，今年沒有擋得住，S26、S26+都比去年增加100美元，連鎖通訊行認為，台灣應該也會跟進全球售價，預料會漲2000~3000元，如此一來S26入門價會來到可能會來到3萬，但是一代旗艦機S25 Ultra價格已經來到3萬以下。究竟該買入門新機還是上一代旗艦機？3C達人廖阿輝提醒，科技產品傾向買新不買舊，但如果預算有限，同時有變焦和S Pen的需求，跌價後的S25 Ultra會更具有吸引力。
三星S26和S26＋國外定價比去年多出100元美金，台灣售價預計3月4日會公布，但目前市場認為應該漲定了，漲幅如果和美國相同的話，去年S25台灣定價2萬7900元，再加上3000元，等於入門的門檻要突破30000元才能入手，相較於已經降到甜蜜點的S25 Ultra，似乎更覺得有吸引力。
廖阿輝：選購上的核心關鍵是「需要哪些功能？」
廖阿輝指出，科技產品原則上「買新不買舊」，但實務上仍需考量預算與實際需求，他建議民眾在選購上的核心關鍵是「需要哪些功能？」如果只是日常使用，或者偏好小尺寸手機，S25 依然是非常安全的選擇，且S25與S26標準版的差距並沒有到跨世代升級，且效能絕對夠用。
廖阿輝直言，用不到的功能，多花的每一塊錢都是浪費。但如果有高度的拍照需求、會用到五倍長焦、經常拍攝演唱會或遠距離場景，或是習慣使用S Pen手寫筆等，再有預算限制的情況底下，上一代旗艦機的性價比相對就高出許多。
資料來源：三星、3C達人廖阿輝
我是廣告 請繼續往下閱讀
廖阿輝：選購上的核心關鍵是「需要哪些功能？」
廖阿輝指出，科技產品原則上「買新不買舊」，但實務上仍需考量預算與實際需求，他建議民眾在選購上的核心關鍵是「需要哪些功能？」如果只是日常使用，或者偏好小尺寸手機，S25 依然是非常安全的選擇，且S25與S26標準版的差距並沒有到跨世代升級，且效能絕對夠用。
廖阿輝直言，用不到的功能，多花的每一塊錢都是浪費。但如果有高度的拍照需求、會用到五倍長焦、經常拍攝演唱會或遠距離場景，或是習慣使用S Pen手寫筆等，再有預算限制的情況底下，上一代旗艦機的性價比相對就高出許多。
資料來源：三星、3C達人廖阿輝