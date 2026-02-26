WBC世界棒球經典賽火熱登場，全民瘋棒球、為台灣應援的時刻正式來臨，家樂福以「台灣好棒」為主題，推出三款棒球造型烘焙新品，包括轟不讓球棒麵包、好球麵包、滿貫砲披薩，最低只要45元起；全聯消費滿額預測冠軍抽百萬福利點（價值12萬），結帳時使用全支付消費，不限金額加碼再抽價值千元全點，總獎項價值超過百萬！
家樂福應援WBC！三款棒球造型烘焙新品
家樂福自3月1日起將在門市內的「Nakery裸焙坊」開賣三款棒球造型烘焙新品，以棒球賽為靈感，拍照打卡都超吸睛。目前全台僅4間家樂福有販售，分別為淡新、天母、新店、西屯店，想入手可別跑錯分店了。
滿貫砲披薩（售價299元）：鋪滿披薩醬、培根（豬肉來源：台灣）、德式香腸、燻雞與多款起司，層層堆疊，象徵四棒齊發、火力全開。10吋大小不超過300元的高CP值價格，上方餡料超澎湃，讓歡呼聲與牽絲起司同步延伸！
轟不讓球棒麵包（售價45元）：球棒造型打造，象徵一棒擊出、全場沸騰！鬆軟麵包體包裹德式香腸，搭配黑巧克力風味與進口紐西蘭奶油的香氣層次，鹹甜交織、口感豐富。
好球麵包（售價50元）：經典棒球造型呈現，圓潤可愛、討喜吸睛。內餡結合紅豆與巧克力風味，香甜順口，搭配紐西蘭進口奶油製作的柔軟麵包體，象徵一記精準「好球」直入好心情。
家樂福WBC限定優惠！啤酒卡天天打9折、乖乖應援袋限量登場
家樂福即起至3月30日起，量販／超市／線上購物／家速配，過百款人氣熟食、零食、微波即食冷凍商品、啤酒、飲料享OPENPOINT點數10倍送(等同3.3%回饋)、買一送一、二件省更多、第二件五折等。
且「家樂福x Team Taiwan聯名啤酒卡」會員價只要99元，購買就可以在3月31日前，不限使用次數，購買啤酒結帳出示啤酒卡享9折優惠，包含檔期推薦啤酒也適用。
趁著這波全民關注賽事，家樂福搶先新上架限量「乖乖Team Taiwan應援袋」，每組特價269元，袋內除乖乖奶油椰子2包外，還有隨袋附贈球衣造型收納袋，含隱藏版共4款隨機出貨。
全聯預測冠軍抽總獎額百萬！折價券限量搶
全聯自2月27日起至3月15日前，卡友至全聯／大全聯實體門市、小時達／分批取／全電商單筆消費每滿200元以上，登錄卡號並預測2026棒球經典賽冠軍隊伍抽百萬福利點（價值12萬元，共5名）、典藏棒球款全聯電子禮卡（10000元10名、5000元40名、1000元100名），結帳時使用全支付消費，不限金額加碼再抽價值千元全點。
且配合中華隊小組賽賽程，實體門市澳牛、速泡麵、啤酒、泡菜等指定商品滿額現折券，83折起， 限量領取共80萬張等你來應援。（PX Pay福利券將於賽前一天起限量發放）
3月5日中華vs澳洲：澳牛全系列單筆滿299元折50元（限量20萬張）
3月6日中華vs日本：速泡麵/麵條單筆滿200元折40元（限量20萬張）
3月7日中華vs捷克：啤酒全系列單筆滿299元折50元（限量20萬張）
3月8日中華vs韓國：泡菜全系列單筆滿200元折40元（限量20萬張）
資料來源：家樂福、全聯
全聯自2月27日起至3月15日前，卡友至全聯／大全聯實體門市、小時達／分批取／全電商單筆消費每滿200元以上，登錄卡號並預測2026棒球經典賽冠軍隊伍抽百萬福利點（價值12萬元，共5名）、典藏棒球款全聯電子禮卡（10000元10名、5000元40名、1000元100名），結帳時使用全支付消費，不限金額加碼再抽價值千元全點。
