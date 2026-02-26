我是廣告 請繼續往下閱讀

《紐約時報》報導，美國總統川普上任初，曾當面向輝達執行長黃仁勳透露，他與中國國家主席習近平談到台灣時，習近平會「呼吸沉重」，讓他感到不妙，因此敦促黃仁勳在美國本土生產晶片。《紐時》25日刊出長文，指台灣生產全球約90%的高階晶片，若中國對台發動軍事行動，美國及全球科技產業恐將遭受重創，美國官員多年來透過機密簡報警告蘋果、超微（AMD）、高通等科技巨頭。拜登、川普兩任政府都試圖說服科技業做出改變。知情人士表示，前美國商務部長雷蒙多曾要求中情局、國家情報總監就兩岸情勢進行機密簡報。2023年7月，蘋果CEO庫克、輝達CEO黃仁勛、超微CEO蘇姿丰親自出席，高通CEO安蒙視訊與會，會後庫克告訴官員，他現在睡覺都「睜著一隻眼」。知情人士稱，美國商務部長盧特尼克曾向台積電董事長魏哲家提議，台積電投資英特爾運營其晶片工廠，或是在美國擴建設廠。在此之際，川普也在白宮首次在白宮接見黃仁勳。知情人士透露，川普告訴黃仁勳，當他與習近平談及台灣時，對方的呼吸會變得急促起來，這讓他覺得不妙，敦促黃仁勳在美國本土生產晶片，也跟黃預告自己計劃對半導體徵收關稅，因為在台灣生產晶片存在風險。魏哲家與黃仁勳溝通後達成共識，輝達採購更多台積電亞利桑那州廠的生產的晶片，讓台積電能擴建新廠。而盧特尼克在川普公布對等關稅，台灣官員前去談判時，又鼓勵台積電擴大在美投資或運營英特爾工廠，台灣官員起初反對，但在盧特尼克堅持下請求台積電協助，台積電願意追加投資，但不願與英特爾有任何關聯。後續魏哲家告訴盧特尼克，台積電將在美國增加投資1000億美元，並將在2028年前新建4座晶片工廠。去年夏天，庫克也到白宮承諾再向美國投資1000億美元，用於支持台積電等晶片製造商。AMD的蘇姿丰和高通的安蒙也承諾在美國擴大晶片生產。