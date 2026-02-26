我是廣告 請繼續往下閱讀

達發科技在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局持續發酵，營收步入規模擴張期，今（26）日舉辦法人說明會，預期網通基礎建設事業群營收占比持續、消費性產品比重下降，看好低軌通訊衛星領域、助輔聽領域未來發展。達發科技法說會前股價表現強勢，股價漲停，收517元。今日下午舉辦線上法說會，說明財務、營運狀況，以及未來經營策略及願景。依照事業群區分，達發的「網通基礎建設事業群」涵蓋固網寬頻、乙太網路，以及光通訊產品，營收佔比從2024年35% 增加至2025年45%，預期今年佔比將進一步增加。在光通訊領域，可插拔式光收發模組具靈活配置的優勢，是雲端AI資料中心高速傳輸架構的首選。受惠於雲端AI資料中心強勁需求，客戶布局持續擴大，光通訊業務2026年將迎來加速成長，未來幾年預計維持逐年倍數成長的趨勢，中長期成為達發科技核心產品線。乙太網路部分，達發目前正處於從市占拓展階段進入到產品規格升級與往高階應用推進的戰略轉型期，目標拓展集團內外市場機會及擴大可服務市場規模。另，在低軌衛星地面接收設備領域，主要客戶於2025年已躍升為達發乙太網業務前三大客戶，同時也穩定供貨給其他一線運營商；低軌通訊衛星領域將成為達發2026年核心成長動能之一。達發今年將加速北美市場的布局，預計歐洲加上北美營收佔比，將接近達發寬頻事業的50%。在技術迭代方面，達發憑藉累積多年的技術實力，下一世代25G-PON開發進程緊隨全球領導同業的步伐，將於今年上半年送樣，滿足客戶超高速的需求。在另一個事業群「高階AI物聯網」覆蓋藍牙，包括藍牙音訊及藍牙傳輸，以及衛星定位晶片。高階AI物聯網事業群營收佔比從2024年55%減少至2025年50%，消費性產品比重下降。藍牙音訊方面，達發持續專注於高單價、高技術門檻市場，其中看好助輔聽領域成為藍海市場，目前已經證明技術已具備進入全球一線品牌供應鏈的能力，未來產品更將逐步拓展至醫療等級的助聽器。另，達發進入全球前三大電競品牌的鍵鼠搖桿控制器高階藍牙晶片供應鏈，並持續開發新產品，未來目標從消費市場拓展至B2B行業應用市場 ，確立達發在藍牙領域中的長期成長動能。達發日前公告2026年1月份營收，儘管第一季受工作天數較少影響，屬於傳統淡季，但客戶拉貨動能增溫，預期2026年第一季營收將較前一個季度及去年同期成長。展望全年，達發持續致力於產品技術迭代，並透過深耕全球性客戶拓展市佔，全年營收預期穩健成長。