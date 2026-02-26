我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運綠線要變長啦！台中市政府今（26）日宣布，已經把「綠線延伸大坑與彰化」的綜合規劃報告正式送交交通部審議，接下來只要等行政院拍板定案，中彰跨縣市的捷運願景就能正式啟動。今年2月11日，台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持「捷運共同推動小組會議」，會中原則通過該綜合規劃報告。中市府依據審議意見完成修正後隨即提送中央，展現中彰兩地攜手推動重大交通建設的決心與高效率。台中市政府捷運工程局長蘇瑞文說，綠線延伸線全長約10.04公里，採全線高架設計，共規劃8座車站。北段「大坑延伸段」自舊社站（G03）向東跨越旱溪至大坑地區，長約2.47公里，新設2座車站；南段「彰化延伸段」則由高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市，並銜接鐵路高架化後的新設金馬站，長約7.57公里，規劃6座車站。蘇瑞文指出，北段完工後將有效紓解松竹路與大坑地區的交通壅塞，改善假日觀光車潮，提升山城休憩品質；南段則能緊密連結烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率，串聯三大運輸節點，帶動區域均衡發展。