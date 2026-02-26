我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市警察局公布114年7月至12月金融機構攔阻詐騙成果，成功阻止 761件詐騙案件，攔阻金額高達 6億769萬元，為市民守住辛苦積蓄。盧市長於今年市府第一次治安會報中，特別公開表揚臨櫃阻詐成效最亮眼的三家金融機構：包括半年內成功攔阻142件、阻詐金額超過1億4千萬元的國泰世華商業銀行；攔阻124件、阻詐金額逾1億1千萬元的中國信託商業銀行；以及攔阻109件、守住民眾5千多萬元的中華郵政公司，這三家金融機構不僅件數高，阻詐金額也相當可觀，是本市防詐最堅強的防線。中市警局表示，金融機構常見的阻詐案類以「假投資」、「假冒公務人員（假檢警）」、「假親友（猜猜我是誰）」及「假愛情交友」詐騙為主，佔比最高。銀行行員大多透過臨櫃關懷提問，識別神情緊張、急於解約、約定轉帳的高風險客戶，主動關心詢問，甚至苦口婆心勸阻，成功攔阻假投資及假冒政府機關的詐騙案件。日前就有一名陳姓男子，在網路認識暱稱「琪琪」的網友，對方聲稱可教他投資虛擬貨幣，因此男子依指示前往金融機構準備匯款新台幣485萬元，並向行員表示是要購買工具，但機警的行員查看對話紀錄後發現異狀，立即通報警方到場，成功阻止一筆可能的詐騙匯款，因此民眾務必對這類「先培養信任、再引導投資」的詐騙手法提高警覺。臺中市政府警察局刑事警察大隊長紀延熹強調，防詐不能只靠警方單打獨鬥，金融機構是攔阻金流的第一道防線，透過臨櫃關懷提問、即時通報機制，以及AI風險辨識等科技輔助，已逐步建立更綿密的防詐網絡，也提醒市民朋友們，遇到「保證獲利」、「穩賺不賠」、「感情投資帶你賺錢」等話術務必提高警覺，匯款前多查證、多詢問，或撥打165反詐騙專線諮詢，只要多一分冷靜，就能少一分損失，守住一筆匯款，就是守住一個家庭的未來，警察局將持續與金融機構、公私部門攜手合作，強化聯防機制，打造更安全的生活環境，成為市民最安心的防詐後盾。