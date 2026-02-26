我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀秀子過去曾是小童星，上過台視節目《百萬大富翁》。（圖／秀秀子IG@showshowz1124、台視）

▲陸筱晴（左）在影片中再度提到動動始祖一事，秀秀子（右）開玩笑反擊。（圖／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈 YouTube）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月開打，專屬中華隊的應援團CT AMAZE 36人名單也出爐，其中，秀秀子做為富邦悍將代表，人氣頗高，有望成為隨團前往東京巨蛋應援的12人之一。而秀秀子的童星經歷也被挖出，她小時候原來上過益智節目《超級大富翁》，魔性的打招呼的洗腦動作更被網友笑稱是「動動始祖」。被視為經典賽前哨戰的「台日棒球交流賽」昨（25）日開始在台北大巨蛋登場，今晚比賽繼續進行，由中華隊PK福岡軟銀鷹，秀秀子作為CT AMAZE的一員，今晚也會現身場邊幫中華隊加油。而秀秀子近日人氣急速攀升，她不僅是啦啦隊甜心，童星經歷也被挖出。樂天舞蹈總監陸筱晴在今日上傳的YouTube影片中爆料，秀秀子其實就是「動動始祖」，唸國小時曾以本名王永秀登上兒童益智節目《超級大富翁》。，懷舊片段曝光後才在網路上變成迷因，出現「動動始祖」一詞。陸筱晴也因此笑虧秀秀子年紀不小了，跟她一樣可以當「中職活化石」讓粉絲笑翻，大家看了也紛紛留言，「動動始祖我快笑死」、「唯一支持王永秀」、「一個中職活化石、一個動動始祖，都是祖師爺輩的」、「骨灰級（人物）秀秀子」。雖然始祖這兩個字看起來很老，但秀秀子今年其實才31歲，她2019年加入Fubon Angels後，以啦啦隊成員身分活動至今。2024年秀秀子自費前往日本看12強賽時，曾因外型亮眼被日媒採訪、報導，一度走紅，因此日本也有不少球迷期待她現身東京巨蛋應援。