連續假期「228和平紀念日」即將登場，許多民眾期待假期到來，不過事實上，1947年發生的228事件是台灣歷史上的重大悲劇，導致社會菁英被捕殺，對台灣社會造成深遠影響。台北101也宣布將在週六（28）日於晚間6點至10點，點燈4小時，以光影傳遞愛與希望。期盼社會持續凝聚共識、攜手前行。
台北101為「228和平紀念日」點燈！悼念歷史傷痕
台北101表示，台北101將於228和平紀念日進行點燈打字，以光影傳遞愛與希望。期盼社會持續凝聚共識、攜手前行。點燈將在2月28日晚間6點至10點在大樓外牆亮起。
點燈文字：228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由、民主、台灣，團結前行，HOPE & LOVE
🟡 228事件是什麼？對台灣有什麼影響？
1947年2月27日傍晚，臺北市發生查緝私菸事件，專賣局查緝員在南京西路附近查獲女菸販林江邁，並以槍柄打傷她的頭部，誤殺市民陳文溪，激起群眾憤怒。次日，民眾前往專賣局臺北分局和行政長官公署抗議，遭機槍掃射，死傷數十人。
事件迅速蔓延全臺，各地爆發騷動。3月1日至5日，地方人士組成「二二八事件處理委員會」，與行政長官陳儀交涉，提出政治改革要求。陳儀表面同意，暗中卻向南京政府請求派兵鎮壓。3月8日，援軍抵達基隆港，展開全面鎮壓，造成大量平民傷亡，史稱「二二八事件」。根據1994年台灣省文獻委員會出版的《二二八事件文獻補錄》，彙整死亡人數850人、失蹤人數173人，合計1023人
台灣民間真相與和解促進會資料顯示，1947年發生的228事件是台灣歷史上的重大悲劇，導致社會菁英被捕殺，對台灣社會造成深遠影響。隨後，國民黨政府於1949年在台灣實行長達數十年的威權統治，稱為白色恐怖時期。在此期間，政府以防止共產黨滲透和壓制民主呼聲為由，進行大規模的逮捕、審判和處決。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101表示，台北101將於228和平紀念日進行點燈打字，以光影傳遞愛與希望。期盼社會持續凝聚共識、攜手前行。點燈將在2月28日晚間6點至10點在大樓外牆亮起。
點燈文字：228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由、民主、台灣，團結前行，HOPE & LOVE
1947年2月27日傍晚，臺北市發生查緝私菸事件，專賣局查緝員在南京西路附近查獲女菸販林江邁，並以槍柄打傷她的頭部，誤殺市民陳文溪，激起群眾憤怒。次日，民眾前往專賣局臺北分局和行政長官公署抗議，遭機槍掃射，死傷數十人。
事件迅速蔓延全臺，各地爆發騷動。3月1日至5日，地方人士組成「二二八事件處理委員會」，與行政長官陳儀交涉，提出政治改革要求。陳儀表面同意，暗中卻向南京政府請求派兵鎮壓。3月8日，援軍抵達基隆港，展開全面鎮壓，造成大量平民傷亡，史稱「二二八事件」。根據1994年台灣省文獻委員會出版的《二二八事件文獻補錄》，彙整死亡人數850人、失蹤人數173人，合計1023人
台灣民間真相與和解促進會資料顯示，1947年發生的228事件是台灣歷史上的重大悲劇，導致社會菁英被捕殺，對台灣社會造成深遠影響。隨後，國民黨政府於1949年在台灣實行長達數十年的威權統治，稱為白色恐怖時期。在此期間，政府以防止共產黨滲透和壓制民主呼聲為由，進行大規模的逮捕、審判和處決。