我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 林智鴻選用腳踏車掃街，不僅能進入許多「從未有候選人來過」的無尾窄巷，也讓在家的婆婆媽媽，在泡茶的阿伯阿叔，見到他都十分訝異「你納ㄟ來底家？」（圖／高市議員林智鴻提供）

高市議員初選下週開打，街頭巷尾陸續出現各大參選人車隊，高市議員林智鴻決定返樸歸真，用腳踏車深入巷弄，半個月在各里里長陪同下，騎行超過200公里，他說，要選用最精省的成本、最低碳的方式，打一場最乾淨的初選，成為「愛鳳山，也愛地球」的選戰「騎」蹟！地方人士表示，現階段選戰車隊掃街，通常選用吉普車或胖卡，但只能走大條馬路，且容易與車爭道；也有團隊會選用機車「小蜜蜂」繞行社區周邊，但多為老舊油車，且高頻率宣傳廣播重複放送，時生網路民怨，而此次林智鴻選用腳踏車掃街，兼具環保與靈巧，也能進入許多「從未有候選人來過」的無尾窄巷，讓在家看連續劇的婆婆媽媽，在騎樓泡茶的阿伯阿叔，見到他都十分訝異「你納ㄟ來底家？」陪同林智鴻在新甲地區全程「騎透透」的老爺里長李菁雅認為，選舉就是一步一腳印，參選人也是和大家一樣的市民，可以用更親民的方式打選戰；在五甲地區陪同的天興里長郭秉鑫表示，騎腳踏車拜票很健康，觀感又好，選民反應都很棒。騎乘電動機車陪同掃街的龍成里長張芳瑋指出，林智鴻長期推動「淨零城市」理念，不只幫各里辦公室爭取公務機車電動化，自己更身體力行落實淨零理念；也有陪同騎行的新甲里長柯寶凱指出，林智鴻曾與他攜手在里內爭取Youbike站，讓民眾回家「最後一哩路」更方便，所以這次騎腳踏車掃街，也是對其政績的「活廣告」。林智鴻指出，因應地方特性，選舉仍須親自拜訪，且受限交通工具選項，車隊掃街不可能「零碳」，但至少可以從「低碳」做起，也會嘗試將其他競選活動，也以同樣的理念，轉型為環境友善「讓鳳山選戰不只有『騎』蹟，更有充滿淨零思考的無限可能。」