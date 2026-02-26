我是廣告 請繼續往下閱讀

境外移入風險增 登革熱7症狀小心

國內近日新增1例登革熱境外移入病例，為一名居住北部的50多歲男性，推論具馬爾地夫旅遊史，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，經多次就醫後通報登革熱。疾管署表示，個案1月底前往馬爾地夫後，但回來前往醫院共3次，但隔了4天才通報，醫界通函提醒，及早通報並視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」，供作臨床診斷參考。疾管署副署長林明誠提到，個案1月底有馬爾地夫旅遊史，回來後前往醫院就醫，2月16日就看診、直到20日才被通報，中間總計看了3次，且分別去了2家醫院。疾管署發布醫界通函表示，適逢農曆年假結束及228連假到來，入出境民眾增加，且國際登革熱疫情嚴峻，境外移入風險上升。今年截至2月25日累計19例境外移入病例，移入國家以印尼6例占最多，其次依序為菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。疾管署籲請各位醫師對於出現疑似登革熱症狀就診民眾，如具東南亞、南亞及南美洲等登革熱流行地區旅遊史，請適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，以及時發現疑似病例。由於登革熱個案在發病前1天至發病後5天為具傳染性之病毒血症期，因此及早發現病例並採取相關防疫措施，是有效控制登革熱疫情之關鍵。疾管署籲請各位醫師提高通報警覺，如遇發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等疑似登革熱症狀之個案，務必詳細詢問TOCC，包含旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、相關接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，及早通報並視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」，供作臨床診斷參考，以有效減少疑似病例就醫次數及縮短隱藏期，防範疫情擴散。