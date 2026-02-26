我是廣告 請繼續往下閱讀

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今（26）日下令，在委員資格尚未確認前，必須審慎處理，因此各部會一律不提供任何資料及機密資料，並在立院拒絕李貞秀質詢。陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，「政府各個部門都是一體的」，既然行政院長已表明態度，相信各個部會都會一體遵循。陸委會今日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，媒體詢問卓榮泰下令各部會一律不提供任何資料及機密資料，並在立院拒絕李貞秀質詢，陸委會會跟進嗎？梁文傑表示，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會說可以自己決定要怎麼做，行政院長既然都已經表明態度，相信各個部會都會一體遵循。梁文傑舉例說，今天如果你懷疑某個人的警察身分，他到你家門前按門鈴，你會接受他的訊問？還是讓他進來搜索嗎？應該是不會。所以對於這件事情，因為到目前為止，陸委會對李貞秀的適格性和她的資格，這個疑慮一直沒有消除，所以政府各個部門未來都會用同樣的態度處理這個問題。