▲現場特別邀請國立臺灣大學社工系沈瓊桃特聘教授（中），以及林怡廷律師（左）進行專題分享。（圖／高市府教育局提供）

高雄市公私立國民小學114學年度校長聯席會議於今(26)日在輔英科技大學舉行，全市有超過200位國小校長參加。會議以「擁抱挑戰、昂揚前行」為主題，並聚焦「校園社會情緒學習」與「友善校園職場」兩大主軸，透過經驗交流與專題分享，共同擘劃高雄未來教育發展藍圖；教育局長吳立森出席頒獎表揚教學卓越與辦學績優學校，肯定各校辦學成果與校長領導用心。局長吳立森表示，校長身處教育第一線，是學校發展的關鍵舵手，感謝所有校長長期為高雄教育耕耘付出。未來市府將持續推動多元學習路徑，營造正向支持的校園環境，讓每一位學生都能健康成長、發揮潛能。期待校長在學校裡能透過正向引導與陪伴，激發學生的潛能，共同打造友善、創新的學習環境。會議也針對未來教育趨勢進行深度交流，盼能凝聚共識，為高雄的教育願景注入新的活力，培育更具競爭力的下一代。會議特別邀請國立臺灣大學社工系沈瓊桃特聘教授，以及律師林怡廷進行專題分享；教授沈瓊桃以「校園PILOT 幸福領航」為主軸，分享增進孩子對自己人際關係、焦慮、情緒等的覺察與思考，提升生活技能和社交能力，增進同儕間的正向溝通與互動，去除疏離感，發展正向的班级能量，提昇教師的教學品質；律師林怡廷則從法治素養與理性溝通角度，分享如何在制度與溫度並重下，建構正向共好的友善校園。會中同步表揚114年表現績優校長及學校，高雄市鳥松區大華國小莊明廣校長榮獲教育部校長領導卓越獎；在學校教學方面，鳳山區中正國小及新甲國小榮獲教育部教學卓越獎。