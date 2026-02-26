我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年間，一名彰化女子誤信投資陷阱遭騙取100萬元，檢警隨後循線逮到涉嫌負責運送贓款的徐姓與陳姓男子，並依加重詐欺罪嫌起訴，對此，徐男坦承犯行、繳回案罪所得3000元，被判刑1年4月。不過，被指控涉案的陳男，雖大方承認自己確實是詐團成員，但參加的是「另一個詐騙集團」，法官審酌檢警未蒐集到徐男涉案的直接證據，因此判他無罪，不過，陳男卻因涉犯另一起偽造文書案，被判處有期徒刑1年半。根據檢方調查，2024年間彰化一名女子因誤信網路上的投資陷阱，受邀加入詐團的LINE群組並安裝虛假投資軟體，隨後在詐團成員的慫恿下提領100萬元現金，面交給一名劉姓未成年車手。為了徹底斷開金流追蹤，劉姓少年將贓款交給徐姓少年監控手，最後再將裝滿現金的提袋投入由徐姓男子駕駛的接應車輛中，試圖規避警方查緝。檢警事後循線逮捕了徐男與陳男，認定兩人均在組織中負責「收水」工作，專門將贓款匯集轉交給上游，因此依加重詐欺罪嫌將兩人提起公訴。彰化地院一審審理時，徐男對罪行供認不諱，並主動上繳3000元犯罪所得，法官最終判處其1年4個月有期徒刑。至於同案的陳男雖大方承認「我有加入詐騙集團」，卻堅決否認參與此案，更辯稱自己加入的是「另外一個集團」，聲稱案發當天車子借給了朋友，他本人並未在場參與收款。法官審理後認為，全案僅有共犯徐男的單一指證，缺乏監視器畫面證明陳男在車上，亦無通聯紀錄或其他直接證據能證實他當天參與收水或聯絡上游，最終判處陳男無罪。不過，陳男雖在此案脫身，卻因涉及另一起偽造文書案，被高雄地院依共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年6個月。