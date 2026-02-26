我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方獲報後成立專案小組，於去（2025）年逮捕陳男在再逮其餘8名共犯。（圖／刑事局提供）

一名擁有竹聯幫弘仁會北山聯盟38歲陳姓角頭，去（2025）年遭到警方查獲依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，懷疑為旗下藥腳對外走漏風聲，於同年12月間接連教唆小弟當街擄走兩名疑似告密的藥腳，強押至新北市三芝地區一間鐵皮宮廟進行殘酷私刑，導致其雙腿嚴重骨折、門牙斷裂。刑事局會同雙北警局共組專案小組，於同年底火速拘提陳姓主嫌到案，隨後於2月5日再將其餘8名共犯全數逮捕歸案。據了解，這名陳姓角頭活躍於雙北淡水、北投一帶，其行事作風相當凶狠。因懷疑自己被「告密」便於去（2025）年12月初率眾前往其中一名藥腳位於淡水的住處，持槍將人強行押往三芝山區一處鐵皮宮廟內拘禁。大膽在神明面前，持鐵鎚與棍棒朝被害人狂毆，導致其雙腿嚴重骨折、門牙斷裂。凌虐長達10小時後，被害人女友緊急籌措價值50萬元的現金與黃金首飾交付贖金，才僥倖獲釋。同月，另一名藥腳也因遭懷疑向警方密報，兩度遭該集團以手指虎及棍棒痛毆頭部致撕裂傷；所幸在陳男企圖將其二度押往山區途中，被害人伺機脫逃並向警方求救，全案因此曝光。刑事局偵四隊第一隊會同雙北警局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦。先於去年底火速拘提陳男到案，隨後於2月5日再將其餘8名共犯全數逮捕歸案。另查扣鎮暴槍、辣椒槍、各類刀械棍棒與鐵鍊等兇器，並同時查獲海洛因、安非他命以及依托咪酯煙彈成品與分裝器具。全案訊後依違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》及擄人勒贖、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。經複訊後，陳男等3名核心幹部向法院聲請羈押獲准。