▲韓籍女神李晧禎宣布重返富邦悍將應援。（圖／富邦育樂提供）

從韓援先鋒到人氣支柱 站穩FA舞台

再戰新莊城堡 盼與Angels共創回憶

富邦悍將球團今（26）日正式宣布，Fubon Angels隊史首位韓籍成員、有「釜山女神」之稱的李晧禎，將在2026年球季重返應援行列，再次以Fubon Angels身分站上新莊主場，對許多悍將球迷而言，這位被暱稱為「大哥」的成員回歸，不僅是熟悉身影再現，更象徵新球季氣勢的重新集結。如今富邦已經擁有李珠珢、李雅英、南珉貞以及李晧禎等韓籍4本柱，新賽季令人期待。李晧禎於2023年底加盟Fubon Angels，成為隊史首位韓籍應援成員，隨即在2024年球季躍升為應援核心之一。她在舞台上動作俐落、表情管理到位，加上穩定的應援節奏，迅速累積高人氣，與隊友並列當季亮點。儘管上一季未能全程參與悍將主場應援，但她與團隊成員保持密切聯繫，並在Fubon Angels赴韓交流期間與夥伴重聚，展現深厚情誼。2025年期間，李晧禎曾加入富邦勇士應援行列，在籃球場邊延續舞台能量，為球迷帶來不同層次的演出體驗。球季尾聲，她更曾「野生」現身新莊主場觀賽，當時畫面曝光後立刻在社群平台引發討論，不少球迷敲碗期待她重返棒球場。這次確定回歸悍將，等於正式回到最熟悉的應援舞台。談及新球季安排，李晧禎表示相當興奮與期待，希望能再次站上「新莊城堡」與球迷相見。她提到，最懷念的是應援口號響起時與看台互動的瞬間，也希望與Fubon Angels夥伴們創造更多屬於悍將的共同記憶。球團則表示，新賽季將持續優化應援編制與主場體驗，讓球迷在觀賽之餘也能感受完整娛樂氛圍。近年韓籍啦啦隊成員加入CPBL已成趨勢，李晧禎作為先行者之一，回歸象徵韓援應援模式持續深化。她的高人氣與跨聯盟經歷，為Fubon Angels增添多元面貌，也讓2026年球季未開打便話題不斷。對悍將而言，「大哥」的回來不只是陣容補強，更是一種情感延續，預告新莊主場將再度掀起熱情聲浪。