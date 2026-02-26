我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨宣布，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計劃，引發外界討論。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（26）日表示，若政策沒配套，就跟做夢一樣，「只有先喊先贏，非常不負責任」。蔣萬安昨宣布，3月1日起，台北市要領先全國推動育兒減少工時計畫，企業在不減薪的情況下，只要減少家中有12歲以下孩子的家長每天1小時工作，減少的工時將由市府提供8成工資補助；不過，限補助民間事業單位，每家最多10萬元，預計補助55家。「政策如果沒有配套，就跟做夢一樣，根本就是一場空！」黃子一指出，蔣萬安推的政策立意都很好，無論是無菸城市或是父母能提早一小時下班，但問題在於政策沒有配套，「真的很奸詐，只是在博取好感，但所有事情都不會有改變，反而造成對立，越搞越糟」。黃子一質疑，蔣萬安只編了550萬，每人補助最多1.5萬，代表今年全台北市只有330人能申請，「請問這330位幸運兒是誰？為什麼一個好的政策，只能有330位爸媽能申請？」此外，黃子一說，每間公司上限只能補助10萬，全台北市只有55間公司能申請，截至2025年第1季，台北市公司登記現有家數約為181023 家，這個政策可以使用的公司數不到萬分之三，到底是什麼鬼？黃子一批評，市府公布的手法很粗糙，昨天宣佈，3月1日就上路，何況只給企業兩個工作天可以處理應變；他質疑，是要多請人嗎？公司的財源怎麼編？雇主若來不及安排，那提早下班的爸媽，其工作是要其他同事幫忙嗎？這讓他直言，整個政策完全沒有討論、完全沒有配套，只有先喊先贏，非常不負責任。