各黨積極為2026九合一大選備戰，國民黨擬派李四川出戰新北，不過根據最新民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧竟以43.7%，首度超過李四川的43.3％支持度。農曆春節後，民進黨內持續滾動執行民調，以掌握國內外事件對選戰的影響。根據《ETtoday新聞雲》報導，該民調顯示，新北市在「三腳督」的狀況下，李四川支持度為30.2%、蘇巧慧為38.1％，而黃國昌為13.1%。根據該民調，如果是在一對一的狀況下，李四川對上蘇巧慧，李四川支持度有43.3%，但蘇巧慧也有43.7%，這也是蘇巧慧首次微幅超前李四川，雙方戰況陷入膠著；而若是蘇巧慧跟黃國昌對決，蘇則以52.4%幅領先黃的30.9%。在知名度方面，民調顯示，蘇巧慧與李四川的知名度相當，欣賞度也不分上下，均有50%以上。目前蘇巧慧在支持度能夠追近且微幅超前的關鍵在「年輕選民」，在傳統民進黨較強勢區域，如三鶯土樹、三蘆與新五泰林等區域，有穩固的支持基礎，在藍綠均勢區，如板橋、中和、七星區等，則與李四川分庭抗禮。該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。