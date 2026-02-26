我是廣告 請繼續往下閱讀

AI個人化分身：透過尖端AI技術與及時建模功能，使用者只需上傳照片即可一鍵變身為3D電影質感皮克斯風格的擬人化造型，跨越虛擬邊界。 AI健康顧問：結合大數據分析與智慧演算法，透過語音合成技術，可以針對一般生活提問提供即時互動建議，還能透過拍照或紀錄分析營養比例，為使用者的數位娛樂與健康管理帶來前所未有的智慧體驗。

是方電訊掛牌上櫃後，連年繳出營收、獲利佳績，今日實施庫藏股，並透露機房新建計畫。是方董事長邵泓嘉指出，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高，新的IDC機房興建計劃則在積極評估中，視市場需求與電力資源等條件審慎布局。是方電訊今日首度實施庫藏股，股價上漲近半根。下午經營團隊舉辦媒體茶敘，說明未來營運重心及各項發展計劃。副總經理江文漢表示，近期股價與台股大盤乖離的不合理現象，希望提高聲譽以及穩定股價，希望維護股東權益的決心。是方電訊去年營收39.44億元、EPS 15.75元，獲利超過1.5個股本再攀高峰；董事會通過114年上半年盈餘每股配發現金股利6.6元，下半年度盈餘每股配發現金股利7.6元，全年合計每股配發現金股利14.2元，配息率達9成。江文漢指出，不只年度營收及EPS創新高外，毛利率52.61%、營業利益率40.16%以及稅後純益率31.2%，「三率三升」繳出亮眼成績。總經理劉耀元表示，去年按計畫將毛利較低、已不具前瞻性的語音通信業務大幅縮減，目前僅佔營收約1%，預計明年就會趨近歸零。若不計入語音部分影響數，年度營收及獲利則均達到雙位數成長。隨著AI應用落地需求擴大，除大型雲端CSP業者持續擴建外，來自金融、壽險、廣告及電商等產業客戶的AIDC需求亦明顯升溫。江文漢指出，截至今年2月下旬，台北網際網路交換中心（TPIX）會員數已達267個，位居全球第46名；憑藉遍布台北、日本、新加坡、香港、美國及德國的服務節點，TPIX產生的磁吸效應持續吸引國際大廠加入，成為推動AI算力的重要數據動脈。另外，是方旗下有三座機房麗源、宏鼎跟LY2（聯雲）即將成立第四座機房。劉耀元指出，LY2進駐率有破六成，預計2至3年內會滿載，為確保持續動能成長，因此計畫擴張。邵泓嘉補充，細節尚未正式確認，希望上半年有機會對外界說明，地址仍在評估中，包含考慮電力、市場需求等因素。另外，是方也展現8年來豐碩的AI研發成果，預估會員數將超過十萬人的「是方i健康」App將推出兩項各具特色的創新服務：